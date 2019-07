Spiridonow w wulgarny sposób obraził Polaków. Jest reakcja PZPS

Rosyjski siatkarz już od jakiegoś czasu nie pokazuje wysokiej formy. Brak sukcesów na boisku postanowił zrekompensować sobie chwilową „sławą” w mediach społecznościowych. Pod jednym z komentarzy zamieszczonych na Twitterze przez Karola Kłosa po zdobyciu brązowego medalu w Final Six Ligi Narodów, przyjmujący Uralu Ufa napisał „Polska k***a”. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Sieć zalała fala wulgarnych komentarzy. Kiedy jeden z użytkowników Twittera polecił Aleksiejowi Spiridonowowi, aby „zapytał, gdzie jego dziadek uciekł w 1920 roku”. Siatkarz odparł, że „jego dziadek pi****ł Polskę”. „K***a, ruszyłem tych Polaków i drugi dzień zaśmiecają mi tu konto” – stwierdził w innym wpisie.

Mimo tego, że rosyjski siatkarz usunął już część wulgarnych komentarzy, może ponieść konsekwencje. Sprawą zainteresował się bowiem Polski Związek Piłki Siatkowej. Prezes Jacek Kasprzyk zapowiedział, że skieruje wniosek do światowej federacji FIVB oraz do Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej o podjęcie działań dyscyplinarnych. W tym kontekście warto przypomnieć, że Michał Kubiak za użycie obraźliwych (ale nie wulgarnych) słów pod adresem reprezentacji Iranu został zdyskwalifikowany na sześć meczów w kadrze i dostał naganę.

W przypadku Spiridonowa nie był to pierwszy obraźliwy gest pod adresem Polaków. W trakcie Mistrzostw Świata w Polsce przed pięcioma laty udawał podczas meczu, że strzela do publiczności. W wywiadach mówił, że „Polska to zgniły naród i nie zasłużyła na finał MŚ”.

