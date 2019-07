PKN Orlen sponsorem Żużlowej Reprezentacji Polski. To kolejny etap inwestycji w motorsport

„Współpraca PKN Orlen z Żużlową Reprezentacją Polski jest kolejnym krokiem do umocnienia pozycji koncernu na międzynarodowych arenach sportowych. Przyczyni się ona nie tylko do istotnego wsparcia polskiego speedway'a, ale też do upowszechniania tej dyscypliny w Polsce. Zainicjowanie współpracy z należącą do Grupy Orlen spółką Anwil w roli głównego sponsora kadry, a teraz rozszerzenie jej o kontrakt z PKN Orlen, to świetna wiadomość nie tylko dla zawodników, ale również wszystkich kibiców czarnego sportu” – czytamy w komunikacie.

– Cieszymy się, że PKN Orlen może wspierać dyscyplinę sportu, która regularnie gromadzi setki tysięcy kibiców na stadionach i przed telewizorami. Mamy nadzieję, że polska reprezentacja dołoży kolejne trofea do bogatego zbioru zwycięstw i tytułów zawodników Orlen Team. Liczymy, że biało-czerwoni wrócą z rosyjskiego Togliatti z medalami, a w kolejnych turniejach oraz meczach międzynarodowych zaprezentują świetną formę i widowiskową jazdę – powiedziała dyrektor biura marketingu sportowego, sponsoringu i eventów PKN Orlen Anna Ziobroń.

Wsparcie motorsportu

Wsparcie polskiego żużla jest dla Orlenu naturalną konsekwencją zaangażowania w motorsport. Pod skrzydłami koncernu już od 20 lat funkcjonuje zespół Orlen Team, którego członkowie odnoszą spektakularne sukcesy w wielu dyscyplinach motoryzacyjnych, m.in. rajdach terenowych i szosowych czy zawodach driftowych. Od 2019 roku, dzięki współpracy z ROKiT Williams Racing i Robertem Kubicą, logo koncernu jest widoczne na torach Formuły 1 na całym świecie, podkreślono w materiale.

– Jesteśmy dumni z faktu pozyskania tak ważnego sponsora dla polskiej kadry. To pokazuje, że nasze rodzime firmy dostrzegają potencjał tej dyscypliny w naszym kraju. Jesteśmy pewni, że imprezy z udziałem reprezentacji Polski dostarczą wszystkim fanom wielu emocji. Przed nami najważniejsza w tym roku impreza dla biało-czerwonych, Speedway of Nations. Z takim sponsorem, jak PKN Orlen będzie jeszcze łatwiej myśleć o kolejnych sukcesach – powiedział prezes firmy One Sport, promotora Żużlowej Reprezentacji Polski Karol Lejman.

Polscy żużlowcy są ośmiokrotnymi złotymi medalistami Drużynowego Pucharu Świata - rozgrywek, które poprzedzały wprowadzony w ubiegłym roku turniej Speedway of Nations. Już w najbliższy weekend w ramach najważniejszej reprezentacyjnej imprezy żużlowej, po raz pierwszy w barwach Orlen Team wystąpią m.in. Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik oraz Maksym Drabik.