Tak bawili się piłkarze Juventusu. Szczęsny zniósł kolegę ze „sceny”

Trwają przygotowania do nowego sezonu, a część ekip spędza czas w Stanach Zjednoczonych. To okazja nie tylko do spokojnych treningów i testowania ustawienia, ale również do integracji drużyny. Temu miała służyć zabawa przeprowadzona przez graczy Juventusu Turyn.

Juventus Turyn za miesiąc rozpocznie zmagania w Serie A. Mistrzowie Włoch przygotowują się do nowego sezonu w Stanach Zjednoczonych, gdzie biorą udział w International Champions Cup. Podopieczni Maurizio Sarriego oprócz gry i treningów mają także czas na zabawę i integrację, o czym świadczą nagrania zamieszczane w mediach społecznościowych. W poniedziałek piłkarze próbowali swoich sił w śpiewie, najczęściej prezentując piosenki znane w swoich ojczyznach. De Ligt też śpiewał Dużą radość sprawiło graczom słuchanie Idrissy Toure. Pochodzący z Niemiec zawodnik powinien raczej ograniczyć się do kopania piłki, ponieważ jego wykonanie mocno odbiegało od choćby średniego poziomu. Kolegów postanowił uratować Wojciech Szczęsny, który podbiegł do Toure oraz ściągnął go z krzesełka imitującego „scenę”. Reakcja Polaka została nagrodzona oklaskami. Próbkę swoich umiejętności muzycznych pokazał także Gianluigi Buffon, który powrócił do Turynu z PSG. Długoletni bramkarz „Starej Damy” czuł się bardzo swobodnie, a koledzy są najwyraźniej zachwyceni faktem, że doświadczony zawodnik znowu gra dla Juventusu. Nieco bardziej onieśmielony był Matthijs de Ligt, który dołączył do ekipy Maurizio Sarriego po transferze z Ajaxu Amsterdam.