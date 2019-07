Zobacz bolidy Mercedesa w specjalnym malowaniu. Zespół uczcił niezwykłą rocznicę

Zespoły Formuły 1 wyjątkową wagę przykładają do wyglądu swoich bolidów. Poza tym, że mają być one szybkie i niezawodne, to są również jeżdżącą powierzchnią reklamową, na której swoje marki promują największe koncerny świata. Również z tego powodu właściciele zespołów bardzo rzadko decydują się na zmianę wyglądu swoich samochodów. Podczas nadchodzącego Grand Prix Niemiec, które odbędzie się w dniach 26-28 lipca na torze Hockenheim, kierowcy Mercedesa pojadą biało-srebrnymi bolidami.

Specjalna okazja

Zmiany kolorów kasków i kierowców, czy malowanie bolidów, zdarza się przy szczególnych okazjach. Najczęściej są to tak zwane „domowe wyścigi”, czyli zawody w kraju, z którego pochodzi kierowca lub zespół. Ostatnio niektórzy kierowcy wystąpili w specjalnych kaskach podczas Grand Prix Monaco. Był to hołd dla zmarłego Nikiego Laudy, legendy Formuły 1.

Mercedes zdecydował się na specjalne malowanie swoich samochodów z powodu specjalnej rocznicy. Na wyścigu na swoim domowym torze zespół przygotował biało-srebrne bolidy, aby uczcić 125 lat obecności marki w sportach motorowych. Wyścig w Hockenheim będzie prawdopodobnie jedyną okazją, aby zobaczyć bolidy Lewisa Hamiltona i Valtterego Bottasa w wyjątkowym malowaniu.

Galeria:

AMG Mercedes