Lechia Gdańsk rozpoczyna bój o Ligę Europy. Na początek mocny przeciwnik

Lechia Gdańsk zdobyła w ubiegłym sezonie Puchar Polski, dzięki czemu rozpoczyna walkę o awans do Ligi Europy od drugiej rundy. Na początek podopieczni Piotra Stokowca zmierzą się z Bröndby, które zakończyło ostatni sezon duńskiej ligi na czwartym miejscu. W ekipie grającej na przedmieściach Kopenhagi występuje Kamil Wiczek, co dodaje temu dwumeczowi dodatkowego smaku. Na boisku nie będzie jednak miejsca na sentymenty, a Lechia musi wspiąć się na wyżyny możliwości, by wyeliminować rywala. To właśnie zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena jest faworytem tej rywalizacji.

Po pierwszych meczach obu ekip w nowym sezonie ciężko wyrokować na temat formy zawodników. Bröndby ma na koncie ligowe zwycięstwo z Silkeborgiem oraz remis z Randers FC, a drużyna z Gdańska zdobyła Superpuchar Polski po wygranej z Piastem Gliwice. W pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy podopieczni Stokowca zremisowali bezbramkowo z beniaminkiem, ŁKS-em Łódź.

Gdzie obejrzeć mecz Lechia Gdańsk – Bröndby?

Pierwsze starcie Lechii Gdańsk z Bröndby rozpocznie się w czwartek 25 lipca o godz. 19. Transmisję ze spotkania przeprowadzi stacja TVP Sport. Relacja będzie dostępna także w serwisie sport.tvp.pl.

Czytaj także:

Dziś Piast Gliwice – Riga FC. Gdzie można obejrzeć mecz mistrza Polski?