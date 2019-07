Już dziś Wilfredo Leon oficjalnie zadebiutuje w polskiej kadrze. Gdzie oglądać mecz?

Towarzyski dwumecz w Opolu to jeden z ostatnich testów w przygotowaniach zespołu Vitala Heynena do sierpniowego olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego do IO. Spotkanie jest też ważne z innego powodu – po raz pierwszy oficjalnie w biało-czerwonych barwach zagra Wilfredo Leon. Wilfredo Leon pochodzi z Kuby, ale od niemal czterech lat ma polskie obywatelstwo. Mieszka w naszym kraju od lat, tutaj płaci podatki i wspólnie z żoną Polką wychowuje dziecko. W lipcu 2017 roku federacja kubańska zgodziła się, by siatkarz zmienił barwy narodowe. Zawodnik musiał jedynie przeczekać dwuletnią karencję związaną ze zmianą kadry. – Jest inteligentnym facetem, wie czego chce i po co tu wszyscy jesteśmy. Przede wszystkim chce wygrywać, tak jak my wszyscy (...). Nie jest też tak, że każdy się przed nim położy na parkiecie, bo on jest tym wielkim Wilfredo. Jest traktowany jak każdy członek drużyny, to jeden z nas – mówił o zawodniku Michał Kubiak, kapitan polskiej reprezentacji.



„W końcu jest dzień, na który czekałem. Mam nadzieję, że za równy rok będę walczył razem z Polską na moich pierwszych, wymarzonych Igrzyskach Olimpijskich. Trzymajcie kciuki” – napisał na swoim profilu na Instagramie Wilfredo Leon.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Holandią:

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

Środkowi: Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Karol Kłos

Atakujący: Maciej Muzaj, Dawid Konarski

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Bartosz Bednorz, Bartosz Kwolek, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk

Libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

Mecz Polska – Holandia – gdzie oglądać?

Sobotnie towarzyskie spotkanie Polski z Holandią rozpocznie się o 16:30 W niedzielę początek meczu zaplanowano na 17:00. Oba mecze pokaże Polsat Sport. Zmagania siatkarzy będzie można także oglądać w serwisie Ipla.tv.