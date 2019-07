Polacy z Leonem w kadrze rozbili Holandię. Wygrali cztery sety

Polacy wygrali kolejne sety uzyskując wyniki kolejno 25:20, 25:19 i 25:22. Zgodnie z umową pomiędzy trenerami obu reprezentacji, drużyny rozegrały dodatkowy czwarty set. W nim również wygrali Polacy z wynikiem 25:21. Polska drużyna wyraźnie dominowała na boisku, i to w każdej konfiguracji, którą wystawił trener Vital Heynen

Mecz był szczególnie ważny dla kibiców z powodu debiutu w polskiej kadrze Wilfredo Leona. Nawy kadrowicz wystąpił w pierwszych dwóch setach i zrobił bardzo dobre wrażenie.

W niedzielę Polacy po raz drugi zmierzą się z Holandią. Dwumecz jest jednym z ostatnich testów przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Tokio 2020, który w dniach 9–11 sierpnia zostanie rozegrany w Gdańsku.

Wilfredo Leon w polskich barwach

Wilfredo Leon pochodzi z Kuby, ale od niemal czterech lat ma polskie obywatelstwo. Mieszka w naszym kraju od lat, tutaj płaci podatki i wspólnie z żoną Polką wychowuje dziecko. W lipcu 2017 roku federacja kubańska zgodziła się, by siatkarz zmienił barwy narodowe. Zawodnik musiał jedynie przeczekać dwuletnią karencję związaną ze zmianą kadry.

– Jest inteligentnym facetem, wie czego chce i po co tu wszyscy jesteśmy. Przede wszystkim chce wygrywać, tak jak my wszyscy (...). Nie jest też tak, że każdy się przed nim położy na parkiecie, bo on jest tym wielkim Wilfredo. Jest traktowany jak każdy członek drużyny, to jeden z nas – mówił o zawodniku Michał Kubiak, kapitan polskiej reprezentacji.