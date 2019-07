Messi zaatakowany na Ibizie. Interweniowała ochrona

Ibiza do popularny kierunek wśród turystów. Hiszpańską wyspę chętnie odwiedzają także sportowcy, o czym świadczą zdjęcia zamieszczane w mediach społecznościowych. W weekend bawili tam gracze FC Barcelony, którym towarzyszyły żony i partnerki. Oprócz Leo Messiego, Luisa Suareza i Jordiego Alby na Ibizie pojawił się także Cesc Fabregas, czyli były gracz „Dumy Katalonii” reprezentujący obecnie barwy AS Monaco. Fotografie publikowane przez nich na Instagramie wskazują na to, że grupa przyjaciół bardzo udanie spędziła dzień na wyspie. Dobrych wspomnień nie będą mieli za to z imprezy w jednym z klubów.

Jak podaje serwis Daily Stair, piłkarze oraz towarzyszące im kobiety poszli w niedzielę na imprezę. Tam jednemu z turystów nie spodobała się obecność Leo Messiego. Mężczyzna zaatakował Argentyńczyka i próbował sprowokować bójkę. Interweniowała ochrona, która wyprowadziła asa Barcelony z klubu. Nagrania pokazujące, jak piłkarz jest eskortowany, szybko pojawiły się na Twitterze.

Rozgrywki ligi hiszpańskiej ruszają już w sierpniu. W pierwszej kolejce Barcelona zmierzy się z Athletic Bilbao, z którym zagra 16 sierpnia. Zanim to nastąpi, graczy z Katalonii czeka kilka starć towarzyskich. Podopieczni Ernesto Valverde zmierzą się z Arsenalem Londyn i SSC Napoli.