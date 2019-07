Heynen powołał skład na Memoriał Wagnera i kwalifikacje do IO. Są zaskoczenia

W tegorocznym, XVII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera zagrają aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata, czyli Polacy i Brazylijczycy oraz Serbowie (4. miejsce w MŚ 2018, brązowy medal ME 2017) i debiutujący w Memoriale Finowie. Turniej odbędzie się w Krakowie w dniach 1-3 sierpnia. Trener polskich siatkarzy Vital Heynen ogłosił skład na zawody.

Podczas Memoriału w Krakowie oraz kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Gdańsku nie zagrają Jakub Kochanowski oraz Bartosz Bednorz. Wybory szkoleniowca zaskoczyły kibiców siatkówki, ponieważ Bednorz był liderem naszej kadry w trakcie Final Six Ligi Narodów i otrzymał na tym turnieju indywidualne wyróżnienie. Wydawało się, że najmniejsze szanse na powołanie ma Artur Szalpuk, który przez dłuższy czas dochodził do zdrowia i pełnej formy.

– Jeśli chodzi o Jakuba Kochanowskiego, w tak krótkim turnieju wygodniej jest mieć w kadrze trzech środkowych. Najmłodszy z czwórki musiał zapłacić cenę. Zdecydowałem się na Nowakowskiego, ponieważ to gracz który od lat udowadnia, że potrafi grać w trudnych meczach. Nie chodzi o to, że "Kochan" nie potrafi, jednak między tymi zawodnikami jest duża różnica w doświadczeniu. A ja od dawna podkreślam, że w Gdańsku doświadczenie będzie niezwykle ważne. W przypadku przyjmujących musiałem zadbać o balans pomiędzy graczami ofensywnymi, specjalistami od ataku, a defensywnymi, z lepszym odbiorem zagrywki. Pamiętajmy, że kluczowy będzie mecz przeciwko Francji, która jest świetnie serwującym zespołem. Przyjęcie będzie miało wielkie znaczenie – uzasadniał swoje wybory Vital Heynen.

Reprezentacja Polski mężczyzn na XVII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera:

Środkowi:

Mateusz Bieniek





Karol Kłos





Piotr Nowakowski

Rozgrywający:

Fabian Drzyzga





Grzegorz Łomacz



Atakujący:



Dawid Konarski





Maciej Muzaj



Przyjmujący:

Bartosz Kwolek





Wilfredo Leon





Artur Szalpuk





Aleksander Śliwka





Michał Kubiak



Libero:

Damian Wojtaszek





Paweł Zatorski

