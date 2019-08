Legia upamiętniła bohaterów Powstania Warszawskiego. Zobaczcie efekt

Na twitterowymkoncie stołecznego klubu pojawił się krótki, 30-sekundowy klip. Jego bohaterem jest mężczyzna, który zapala znicz. Po chwili kamera oddala się pokazując, że na trybunach stadionu Legii powstał znak Polski Walczącej złożony z setek lampek. „Pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego. Warszawa o Was nie zapomni” – dodano w opisie klipu. „1 sierpnia o godz. 17.00 uczcijmy godnie 75. rocznicę wybuchu Powstania” – dodano.

Prezydent spotkał się z powstańcami

W przeddzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Andrzej Duda wraz z powstańcami, przedstawicielami władz państwowych i lokalnych oraz mieszkańcami stolicy oddali hołd bohaterom tamtych wydarzeń.

– Chcę podziękować powstańcom za przesłanie, w którym mówią: dzisiaj o te wartości, za które oddawaliśmy życie, nie trzeba walczyć, ale waszym wielkim obowiązkiem jest budować kraj tak, by trwały. W oczywisty sposób rozumiemy, że tę najważniejszą wartością jest wolna, suwerenna i niepodległa Polska. My tej wartości nigdy nie zatracimy, przyrzekam Wam to – mówił prezydent podczas Apelu Poległych przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. – Ale to nie wszystko: chcę jeszcze prosić tych właśnie młodszych ode mnie – z następnego pokolenia i najmłodszych, którzy pewnie też tutaj są wśród nas – byście zawsze pamiętali o Powstaniu. Bo właśnie pamięć o Powstaniu i powstańcach jest gwarancją tego, że te wartości będą trwały – bo wtedy kolejne pokolenia będą rozumiały, co to znaczy, że warto było oddać życie, by Polska była. I nie tylko, żeby była – ale żeby była wolna, niepodległa i suwerenna, bo o taką właśnie walczyli powstańcy – nie o inną! – dodał prezydent.

Czytaj także:

Jak dobrze znasz historię Powstania Warszawskiego? Sprawdź swoją wiedzę!Czytaj także:

63 dni walk, 12 ton ludzkich popiołów na Woli. Powstanie Warszawskie w liczbach i obrazach