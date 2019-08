Medalistka olimpijska przerywa milczenie. Twierdzi, że molestował ją inny zawodnik

Ashley Wagner przywiozła brązowy medal z drużynowych zmagań podczas igrzysk w Soczi, a na swoim koncie ma także wicemistrzostwo świata. 28-letnia obecnie łyżwiarka figurowa trzykrotnie sięgała po mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, a po nieudanych kwalifikacjach do igrzysk w 2018 roku zaczęła rozwijać karierę trenerską. Teraz stało się o niej głośno za sprawą opowieści, jaka ujrzała światło dzienne na łamach USA Today.

„Czułam się bezpiecznie”

Dzień po tym, jak amerykański związek łyżwiarstwa figurowego zawiesił Johna Coughlina w związku ze śledztwem dotyczącym molestowania, zawodnik popełnił samobójstwo. Od tych wydarzeń minęło już pół roku, a Wagner stwierdziła, że czas najwyższy przestawić swoją historię. „W ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy zdecydowałam się spisać tę opowieść, zmagałam się z używaniem nazwiska Johna” – przyznała 28-latka. „Był wybitnym łyżwiarzem, który zmarł w styczniu odbierając sobie życie, więc w pełni rozumiem problemy z nazywaniem go. Ale nazwisko może tak bardzo kształtować postrzeganie mojej historii. Wiem, że bez niego ludzie kwestionowaliby moją wiarygodność” – dodała.

Zawodniczka przyznała, że w czerwcu 2008 roku brała udział w obozie łyżwiarskim w Colorado Springs. Wówczas sportowcy urządzili przyjęcie w jednym z domów. Podkreśliła, że miała wówczas 17 lat i była to pierwsza impreza jej w życiu, na której piła alkohol. Z racji, że w nocy nikt nie mógł odwieźć jej do hotelu, razem z koleżankami postanowiła przespać się na miejscu. „Czułam się bezpiecznie, bo byli tam moi przyjaciele. Zaproponowano mi łóżko, więc nie zastanawiałam się dwa razy. Wkrótce poszłam spać " – napisała Wagner.

„Dobrzy ludzie też mogę cię skrzywdzić”

W środku nocy przyszedł do niej Coughlin, a 28-latka pomyślała, że pewnie chce tylko położyć się spać. Kiedy zaczął całować jej szyję udawała, że śpi mając nadzieję, iż sportowiec zniechęci się i odpuści. „Kiedy jego ręce zaczęły błądzić i zaczął mnie dotykać chwytając później moje ciało, próbowałam się przesunąć, żeby pomyślał, że się budzę” – dodała. Kiedy 22-letni wówczas zawodnik nie przestawał, kazała mu zostawić ją w spokoju, a łyżwiarz ją posłuchał.