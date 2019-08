Dawid „Cygan” Kostecki nie żyje. Były bokser zmarł w więzieniu

„Dostałem właśnie smutną informację, że były pięściarz, 38- letni Dawid „Cygan” Kostecki 39-2, 25 KO nie żyje” – napisał Mateusz Borek na Twitterze. Doniesienia dziennikarza sportowego potwierdził inny przedstawiciel branży. „Prawdopodobnie popełnił samobójstwo w celi w areszcie śledczego na Białołęce” – poinformował Łukasz Maziewski.

Jak podaje Onet, Kostecki powiesił się na pętli zrobionej z prześcieradła, leżąc na łóżku i będąc przykrytym kocem. Przez to współosadzeni nie podjęli natychmiastowej reakcji. Po pewnym czasie zaalarmowano funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy prowadzili reanimację aż do przyjazdu karetki. Ekipie pogotowia nie udało się jednak uratować 38-latka.

Wyroki i pobyt w więzieniu

Jak przypomina redakcja WP Sportowe Fakty, były bokser zaczął mieć kłopoty z wymiarem sprawiedliwości już w październiku 2011 roku, kiedy to skazano go na 2,5 roku pozbawienia wolności za założenie i współkierowanie grupą przestępczą, która bogaciła się dzięki nierządowi. Kostecki nie przyznał się do winy i opuścił więzienie w sierpniu 2014 roku.

Dwa lata później sportowiec znowu został aresztowany. Usłyszał podobny zarzut, ale tym razem dotyczący grupy przestępczej związanej z handlem skradzionymi samochodami, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. „Cygan” przyznał się do winy, usłyszał wyrok 5 lat pozbawienia wolności, a z więzienia miał wyjść w 2021 roku.

Kostecki był uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich pięściarzy swojego pokolenia. Był młodzieżowym mistrzem świata WBC, a w sumie stoczył 41 walk, wygrywając 39 z nich.

