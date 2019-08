Polska organizuje największe regaty żeglarskie w naszej części Bałtyku. Ruszyła kolejna edycja

Jedyne takie regaty w Polsce

Volvo Gdynia Sailing Days to drugie pod względem wielkości – po Tygodniu Kilońskim (Kieler Woche) – regaty rozgrywane na Bałtyku. W tym roku odbywają się one już po raz 20. „W tegorocznej edycji spodziewamy się udziału między 1300 a 1500 uczestników. Te liczby wciąż są szacunkowe, bo zgłoszenia napływają. Myślę, że możemy oczekiwać uczestnictwa blisko 50 krajów. Jest to o tyle cenne, że impreza rokrocznie pokazuje swoje walory. Poprzeczka podnoszona jest przez nas coraz wyżej. Ale dla nas najważniejsze jest, że każdego roku uczestnicy wracają ze wspaniałymi wspomnieniami” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Warto przy tym zauważyć, że Volvo Gdynia Sailing Days to coś więcej niż tylko rywalizacja sportowa i związane z nią emocje. To również świetna możliwość promocji żeglarstwa i aktywności fizycznej, ale także – promocji Gdyni oraz Polski.

Dostępni żeglarze

Tym, co pozytywnie wyróżnia gdyńskie regaty, jest m.in. fakt, że odbywają się one niedaleko lądu. Kibice mogą obserwować je z brzegu. Żeglarze są dla nich na wyciągnięcie ręki, w przerwach między zmaganiami – nawet dosłownie. „Mamy to szczęście, że miasteczko zawodów w marinie znajduje się w centrum miasta, obok plaży. Wszyscy żeglarze między wyścigami są dostępni dla mieszkańców, dla turystów. Można podejść, porozmawiać o żeglarstwie, o tym, jak poszły zmagania na wodzie” – stwierdza Rafał Klajnert, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. Na kibiców czekają też różne atrakcje pozażeglarskie. Wiele z nich jest skierowanych do dzieci, które będą mogły np. zagrać w gry zręcznościowe i pamięciowe czy wziąć udział w zajęciach zumby.

Marka wspierająca żeglarstwo

Po raz ósmy sponsorem głównym gdyńskich regat jest Volvo Car Poland. „W latach 2001–2018 Volvo było organizatorem bardzo prestiżowych regat oceanicznych Volvo Ocean Race. I tam na dobrą sprawę te korzenie morskie i oceaniczne dały o sobie znać najbardziej. Równolegle z organizowaniem Volvo Ocean Race wiele oddziałów lokalnych angażowało się w różne pomniejsze imprezy. W przypadku Polski były to Volvo Gdynia Sailing Days […]. Wszystko zaczęło się w 2012 r. Volvo Car Poland stwierdziło, że to będzie świetna impreza, w której da się pokazać te nasze naturalne skojarzenia ze Skandynawią, z morzem, z oceanami, z żeglowaniem” – mówi Stanisław Dojs, PR manager w Volvo Car Poland. Ponadto sponsorowanie żeglarstwa, czyli sportu „czystego”, „ekologicznego”, wpisuje się w filozofię firmy, która prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska.