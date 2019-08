Były mistrz świata Carlos Baldomir skazany na 18 lat więzienia. Molestował swoją córkę

48-letni były mistrz świata w organizacji WBC w areszcie przebywa od 2016 roku. Od tego momentu pięściarz czekał na decyzję sądu w Buenos Aires. Sąd odrzucił możliwość wyjścia byłego mistrza świata wagi półśredniej za kaucją. Pięściarz zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom. Kiedy zjawił się na procesie, wystawił środkowy palec reporterom, którzy przybyli pod gmach sądu.

Według doniesień argentyńskich mediów, sprawę zgłosiła na policję była żona Baldomira, która jest matką dziewczynki, po tym, gdy dowiedziała się od niej, do czego doszło. Prokuratorzy domagali się 20 lat pozbawienia wolności dla mężczyzny.

Ostatecznie usłyszał wyrok 18 lat więzienia. Ponadto został oskarżony o znęcanie się nad swoją żoną, która zgłosiła całą sprawę. – To, co zrobił, było wykorzystywaniem seksualnym w najgorszej postaci. Do molestowania dochodziło, gdy jego córka miała siedem lat – podsumowała sędzia Susana Luna.

Carlos Baldomir znany jest najbardziej z tego, że wywalczył pas mistrza swiata WBC w 2006 roku po zwycięstwie nad Zabą Judahem. Stracił go później w porażce z Floydem Mayweatherem Jr. Karierę zakończył w 2014 roku. Łącznie stoczył 71 walk, z czego 49 wygranych.