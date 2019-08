Poważny wypadek podczas Tour de Pologne. Kolarz był reanimowany, lekarze walczą o jego życie

– Potwierdzam, belgijski kolarz upadł wypadkowi, a lekarze walczą o jego życie – powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty lekarz wyścigu, Ryszard Wiśniewski. Jak podaje Sport.pl, kilkanaście kilometrów po starcie trzeciego etapu Tour de Pologne zaczął padać deszcz. Doszło do kraksy, w której uczestniczył Bjorg Lambrecht. 22-letni zawodnik, który jest 20. w klasyfikacji generalnej imprezy wypadł z drogi, po czym uderzył głową w betonowy przepust. Belg najpierw był reanimowany, dzięki czemu przywrócono mu funkcje życiowe. Przetransportowano go do szpitala, a jego stan jest określany jako krytyczny. Informację o zdarzeniu potwierdzono już na twitterowym koncie wyścigu.

Klasyfikacja po drugim etapie

Liderem klasyfikacji generalnej CARREFOUR pozostaje Pascal Ackermann, który o jedną sekundę wyprzedza Charlesa Planeta i o dwie sekundy Fernando Gavirię. Ackermann jest także na czele klasyfikacji Najlepszy Sprinter LOTOS. Charles Planet prowadzi w klasyfikacji Najlepszy Góral TAURON, a także Najaktywniejszy Zawodnik LOTTO. Premię dla Najlepszego Polaka LOTOS zdobył Paweł Franczak, który w klasyfikacji generalnej zajmuje piąte miejsce, a do lidera traci sześć sekund. Na czele klasyfikacji drużynowej jest Bora-Hansgrohe. Na mecie na zawodników czekał premier Mateusz Morawiecki. „Wprost” jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

