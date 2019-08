Bjorg Lambrecht zmarł po upadku na trasie TdP. Pojawiło się nagranie

Andrzej Sypytkowski w rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że kolarze polskiej kadry są załamani tym, co stało się na trasie poniedziałkowego etapu Tour de Pologne. – To działo się na oczach Pawła Franczaka i Marka Rutkiewicza. Oni to widzieli. To był moment, gdy kolarze jechali bardzo wolno, szeroką, nową drogą. Było sucho, wszyscy byli rozluźnieni. Chwila nieuwagi, Bjorg najechał na odblask plastikowy, poślizgnął się i wpadł do rowu, gdzie był przepust betonowy. Upadł tak, że kolarze myśleli, że za chwilę wyjdzie z rowu, wsiądzie na rower i pojedzie dalej. Ale on już nie wyszedł – powiedział dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

Jeden z kibiców obecnych na trasie nagrał peleton przejeżdżający w miejscu, w którym Lambrecht wypadł z trasy. Na filmiku opublikowanym w serwisie YouTube widać, jak widzowie podbiegają do zawodnika, a po pewnym czasie zatrzymuje się tam samochód drużyny Lotto Soudal, dla której jeździł Belg.

Zmiany na trasie

– Wszyscy jesteśmy niezwykle wstrząśnięci tragedią, która się wydarzyła. Brakuje słów, by opisać uczucia, które towarzyszą nam wszystkim. Łączę się w bólu i smutku z rodziną, kolegami z drużyny i wszystkimi członkami kolarskiej społeczności. Jednocześnie zapewniam o wielkim wsparciu. Bjorg Lambrecht na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały kolarz i człowiek – powiedział Czesław Lang, Dyrektor Generalny wyścigu.

Z szacunku dla Bjorga organizatorzy wyścigu wspólnie z komisją sędziowską oraz grupami kolarskimi podjęli decyzję, że czwarty etap Tour de Pologne będzie zneutralizowany. Trasa została skrócona do 133,7 km, a z dwóch zaplanowanych rund odbędzie się jedna. Start w Jaworznie zaplanowano na 12:10. Poinformowano również, że 6 sierpnia w Jaworznie nie odbędzie się parada rowerowa Kinder+Sport Mini Tour de Pologne oraz zawody z cyklu Cup.

