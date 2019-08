Sukces polskich żeglarzy w prestiżowych regatach Rolex Fastnet Race 2019

The Rolex Fastnet Race to wyjątkowy, klasyczny żeglarski wyścig rozgrywany co dwa lata od roku 1925. Jego trasa liczy 608 mil morskich i prowadzi z Cowes na wyspie Wight do Plymouth z okrążeniem legendarnej latarni morskiej Fastnet Rock. Obok słynnych regat Rolex Sydney-Hobart zaliczany jest do najtrudniejszych i najważniejszych zawodów morskich świata. W tym roku do rywalizacji stanęło prawie 400 załóg.

– Kończymy Rolex Fastnet Race 2019 na 15. miejscu docierając do mety w czasie: 2 dni 2 godziny 39 minut i 51 sekund. To najlepszy wynik w historii startów polskiej bandery. Wygrywamy również prestiżową rywalizację w gronie jachtów Volvo Ocean 65 wyprzedzając jachty Team Brunel o 1 godz. 11 min i Sailing Poland o 2 godz. i 27 min – mówi skipper Przemysław Tarnacki. – Wszystko to osiągamy będąc załogą złożoną w znacznej mierze z żeglarzy armatorów. Ponad rok pracy nad projektem w gronie wspaniałych i zdeterminowanych ludzi został również zauważony przez klub organizujący regaty. Prestiżowy brytyjski Royal Ocean Racing Club przyjął członków naszej załogi w swoje szeregi, a osobą wprowadzającą został osobiście komandor klubu Steven Anderson – dodaje Tarnacki.

Ocean Challenge Yacht Club

Ocean Challenge Yacht Club wyrósł z bogatych, długoletnich tradycji polskiego żeglarstwa morskiego i oceanicznego. Podstawowym elementem misji klubu jest tworzenie pomostu pomiędzy wspaniałą tradycją polskiego żeglarstwa, a nowoczesnym jachtingiem. Ideą Ocean Challenge Yacht Club jest pielęgnowanie i propagowanie nagromadzonych przez pokolenia zwyczajów i doświadczeń – żeglarskiego systemu wartości.

W skład zwycięskiej załogi Ocean Challenge Yacht Club weszli żeglarze: Przemysław Tarnacki (skipper), Bartłomiej Olczak, Tadeusz Wesołowski, Grzegorz Nowakowski, Marcin Gadulski, Damian Raciniewski, Robert Żurek, Artur Manista, Józef Darłak, Andrzej Lenartowicz, Witold Małek, Wojciech Dargiewicz, Szymon Muszyński, Andrzej Różycki, Rafał Ciesielski, Nicolai Sehested, Brian Thompson, Linas Ivanauskas oraz Tomasz Ivanauskas.