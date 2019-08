Są wyniki sekcji zwłok Bjorga Lambrechta. Pojawiło się też kolejne nagranie z upadku kolarza

Bjorg Lambrecht podczas poniedziałkowego etapu Tour de Pologne wypadł z drogi, po czym uderzył całym ciałem w betonowy przepust. Belg najpierw był reanimowany, dzięki czemu przywrócono mu funkcje życiowe, ale jego stan od początku określono jako krytyczny. Po jakimś czasie pojawiły się informacje, że stan kolarza był na tyle poważny, że zrezygnowano z przetransportowania go helikopterem. Zawodnik został przewieziony do szpitala karetką, gdzie podjęto walkę o jego życie. Niestety, zmarł podczas operacji. Przeprowadzono już sekcję zwłok 22-latka, a o jego wynikach poinformowała redakcja WP Sportowe Fakty.

Barbara Drewniok, zastępca Prokuratora Rejonowego w Rybniku, powiedziała w rozmowie z portalem, że „przyczyną zgonu był uraz wielonarządowy, w szczególności uraz jamy brzusznej z masywnym krwotokiem wewnętrznym” . Sprawą śmierci Lambrechta zajmą się śledczy, którzy chcą ustalić okoliczności i przebieg wypadku. Będą badali nagrania z miejsca zdarzenia, z których część już krąży w sieci. Ostatnio w serwisie YouTube pojawił się krótki filmik na którym widać jak Belg wypada z trasy i uderza w przepust.

Polscy kolarze widzieli upadek

Andrzej Sypytkowski w rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że kolarze polskiej kadry są załamani tym, co stało się na trasie poniedziałkowego etapu Tour de Pologne. – To działo się na oczach Pawła Franczaka i Marka Rutkiewicza. Oni to widzieli. To był moment, gdy kolarze jechali bardzo wolno, szeroką, nową drogą. Było sucho, wszyscy byli rozluźnieni. Chwila nieuwagi, Bjorg najechał na odblask plastikowy, poślizgnął się i wpadł do rowu, gdzie był przepust betonowy. Upadł tak, że kolarze myśleli, że za chwilę wyjdzie z rowu, wsiądzie na rower i pojedzie dalej. Ale on już nie wyszedł – powiedział dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

Jeden z kibiców obecnych na trasie nagrał peleton przejeżdżający w miejscu, w którym Lambrecht wypadł z trasy. Na filmiku opublikowanym w serwisie YouTube widać, jak widzowie podbiegają do zawodnika, a po pewnym czasie zatrzymuje się tam samochód drużyny Lotto Soudal, dla której jeździł Belg.

