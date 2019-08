Tragiczna śmierć dwóch gwiazd kickboxingu. Jedna chciała ratować drugą

„Federacja rosyjskiego kickboxingu składa najszczersze kondolencje krewnym i przyjaciołom Jeliny Gismiejewej oraz Fatimy Żagupowej. Tragedia miała miejsce 4 sierpnia wieczorem, kiedy to dwie zawodniczki na zakończenie obozu treningowego przed odlotem do domu zdecydowały się spędzić czas wolny na terenie klubu jachtowego” – czytamy w oświadczeniu związku opublikowanym na Instagramie. Pierwsza z wymienionych zawodniczek była wicemistrzynią, a druga mistrzynią świata.

Portal WP Sportowe Fakty powołując się na doniesienia rosyjskich mediów przekazał, że 33-letnia Żagupowa i 27-letnia Gismiejewa wybrały się na spacer nad morze. Śledczy ustalili, że chociaż panowały ciężkie warunki pogodowe, to Gismiejewa postanowiła wejść do wody w miejscu, które nie było wyznaczone jako strefa, w której można pływać. Po chwili 27-latka zaczęła wzywać pomoc, a starsza koleżanka rzuciła się do wzburzonej wody, by ją uratować. Nie były jednak w stanie wyjść o własnych siłach z wody. Jak podaje Onet, ciała zawodniczek znaleziono dopiero wówczas, gdy morze się uspokoiło.

