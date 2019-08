Tunezja pierwszym rywalem na drodze do igrzysk. Gdzie można obejrzeć mecz siatkarzy?

Turniej rozgrywany od 9 do 11 sierpnia w Gdańsku nie będzie jedyną szansą dla polskich siatkarzy na to, by wywalczyć awans na igrzyska. Gra przed własną publicznością stanowi jednak dodatkowy atut, a biało-czerwoni zapewne będą chcieli wygrać turniej i być pewnym udziału w prestiżowej imprezie. – Naprawdę bardzo chcę już rozpocząć ten turniej. Jestem gotowy. Jeszcze nigdy nie byłem tak świetnie przygotowany, wszystkie trzy drużyny mamy bardzo dobrze przeanalizowane. Jestem bardzo ciekawy, gdzie jesteśmy i tylko czekam żeby zobaczyć jak się to wszystko potoczy. Nie wiem co będzie, ale chcę być dumny z tego jak zagrają moi zawodnicy – zapowiadał Heynen na konferencji meczowej.

Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Tunezja, która teoretycznie jest najsłabszą drużyną w stawce. Ten mecz po prostu trzeba wygrać tym bardziej, że już następnego dnia zmierzymy się z silną Francją. Każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo będzie dużym zaskoczeniem.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Tunezja w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk?

Mecz Polska - Tunezja w turnieju kwalifikacyjnym rozpocznie się o godz. 17 w piątek 9 sierpnia. Transmisję ze spotkania polskich siatkarzy przeprowadzą stacje TVP, TVP Sport oraz Polsat Sport. Mecz z Tunezją można obejrzeć także w internecie, a konkretnie w serwisach ipla.tv oraz sport.tvp.pl.

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio – Terminarz

Piątek, 9 sierpnia

17:00 Polska – Tunezja

20:30 Francja – Słowenia

Sobota, 10 sierpnia

15:00 Polska – Francja

18:30 Słowenia – Tunezja

Niedziela, 11 sierpnia

12:00 Francja – Tunezja

15:00 Polska – Słowenia

Skład polskiej reprezentacji na turniej w Gdańsku:

libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek.

Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek. rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz.

Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz. atakujący: Maciej Muzaj, Dawid Konarski.

Maciej Muzaj, Dawid Konarski. przyjmujący: Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka.

Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka. środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Piotr Nowakowski.

