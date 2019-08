Młody piłkarz Korony Kielce wrzucił zdjęcie z urodzin. Świętował je przed bramą Auschwitz

Rodrigo Zalazar dołączył do Korony Kielce przed rozpoczęciem bieżącego sezonu. Zawodnik jest synem popularnego przed laty urugwajskiego piłkarza Jose Zalazara, który pod koniec kariery grał w hiszpańskim Albacete Balompié. To właśnie w Albacete przyszedł na świat Rodrigo. Teraz próbuje iść w ślady ojca, ale do tej pory nie udało mu się zaistnieć w międzynarodowym futbolu. Na razie nie zawojował także Ekstraklasy, a w czterech pierwszych kolejkach spędził na boisku niecałe 40 minut. Czas między treningami spędza najwyraźniej na zwiedzaniu Polski, o czym świadczy materiał zamieszczony przez niego na InstaStories.

Materiał zniknął już z Instagrama, ale wciąż krąży na Twitterze za sprawą jednego z kibiców Korony Kielce. Na zdjęciu widać Zalazara, który stoi na torach prowadzących do Auschwitz. Zawodnik, który 12 sierpnia obchodzi 20 urodziny, dołączył do fotografii emotikonki wskazujące na to, że celebruje w ten sposób swoje urodziny. O ile za sprawą słabych występów na boisku na popularność nie mógł narzekać, o tyle teraz z pewnością zrobi się o nim głośno.

Czytaj także:

Wzruszony Vital Heynen przemawiał po polsku. Zachęcał kibiców do śpiewania