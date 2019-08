Liverpool i Chelsea powalczą o Superpuchar Europy. Sędzią głównym będzie... kobieta

Stephanie Frappart w gronie sędziów ma już wypracowaną pozycję. Była głównym arbitrem podczas ostatniego finału mistrzostw świata kobiet, a prowadzenie meczów mężczyzn także nie jest jej obce. Na swojej koncie ma gwizdanie podczas spotkań ligi francuskiej, gdzie kibice powitali ją bardzo ciepło. Teraz poprowadzi mecz o Superpuchar Europy, w którym zmierzą się FC Liverpool i Chelsea Londyn. Na liniach będą wspierały ją Manuela Nicolosi z Włoch oraz Michelle O'Neill z Irlandii. Na sędziego technicznego wybrano Cuneyt Cakira z Turcji.

Równi na boisku

Podczas jednej z przedmeczowych konferencji Frappart podkreśliła, że nie czuje dodatkowej presji przed finałem. – Trenujemy przez cały czas i nie boimy się, ponieważ jesteśmy przygotowane na mecze – powiedziała 35-latka cytowana przez BBC. – Stałam się teraz popularna na całym świecie, ale występuję również w Ligue 1, więc znam te uczucia i emocje oraz wiem, jak je opanować. Wiem też jak trenować przed takim spotkaniem – dodała.

Chociaż to własnie Frappart będzie główną bohaterką historycznego wydarzenia, jakim jest prowadzenie przez kobietę spotkania tej rangi, to nie jest ona jedyną przedstawicielką płci pięknej sędziującą spotkania mężczyzn. Bibiana Steinhaus jest arbitrem w Bundeslidze, a Sian Massey-Ellis regularnie pojawia się przy linii bocznej podczas meczów Premier League.

Wszystko wskazuje na to, że pozycja kobiet wśród arbitrów będzie się umacniała. – Gdy wychodzimy na boisko, wszyscy jesteśmy nazywani arbitrami. Nie ma rozróżnienia płci – podkreślił Cuneyt Cakir, który sędziował mecze mistrzostw świata i Europy, a także Ligi Mistrzów i Ligi Europy. – Przez dwa tygodnie mieliśmy te same przygotowania, te same testy sprawnościowe, identyczne sesje treningowe. Nie ma różnicy. One są naprawdę odważne i nie wahają się przed podejmowaniem niepopularnych decyzji. Zobaczycie to w środę, uwierzcie mi – dodał.

Gdzie można obejrzeć mecz Liverpool – Chelsea?

Spotkanie o Superpuchar Europy między Liverpoolem a Chelsea odbędzie się w środę 14 sierpnia. Mecz rozpocznie się o godz. 21, a transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat. Relacja będzie dostępna takżę w serwisie ipla.tv.

