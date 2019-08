Heynen podał szeroką kadrę na PŚ. Bartosz Kurek wróci do gry po kontuzji?

Puchar Świata w Japonii potrwa od 1-15 października. W turnieju udział weźmie 12 reprezentacji m.in. USA, Włochy, Rosja, Kanada, Iran oraz Brazylia. Turniej zostanie rozegrany w Japonii. Do tegorocznego Pucharu Świata zgodnie z decyzją FIVB można zgłosić aż 25 zawodników. Ostateczny skład kadry trenerzy będą mogli podać dopiero na 24 godziny przed rozpoczęciem rozgrywek.

Szeroki skład polskiej reprezentacji na Puchar Świata:

Rozgrywający

Fabian Drzyzga



Marcin Janusz



Marcin Komenda



Grzegorz Łomacz

Atakujący:



Bartłomiej Bołądź



Łukasz Kaczmarek



Bartosz Kurek



Maciej Muzaj

Przyjmujący:



Tomasz Fornal



Michał Kubiak



Bartosz Kwolek



Wilfredo Leon



Piotr Łukasik



Artur Szalpuk



Rafał Szymura



Aleksander Śliwka

Środkowi:



Mateusz Bieniek



Norbert Huber



Karol Kłos



Jakub Kochanowski



Bartłomiej Lemański



Michał Szalacha

Libero:



Jakub Popiwczak



Damian Wojtaszek



Paweł Zatorski



Wśród powołanych zawodników jest m.in. Bartosz Kurek, który od kilku miesięcy zmaga się z kontuzją pleców, przez co nie mógł dokończyć sezonu ligowego w Onico Warszawa ani wspomóc na boisku kolegów podczas Ligi Narodów i turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Zawodnik nie pojedzie także na Mistrzostwa Europy. Jak zawsze w przypadku Vitala Heynena nie brakuje niespodzianek. W szerokiej kadrze zabrakło bowiem dwóch mistrzów świata: Dawida Konarskiego i Piotra Nowakowskiego oraz Bartosza Bednorza, który świetnie spisywał się podczas Final Six Ligi Narodów.