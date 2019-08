Robert Lewandowski świętuje urodziny. Siostra piłkarza pokazała jego zdjęcia z dzieciństwa

Milena Lewandowska-Miros opublikowała w środę dwa zdjęcia z 21 sierpnia 1995 roku, kiedy to jej brat obchodził siódme urodziny. Życzenia złożyła mu także żona, która z okazji 31 urodzin „Lewego” upiekła tort urodzinowy. „To z nim mogę przysłowiowe »konie kraść«. To z nim i Klarą, mogę na bezludnej wyspie żyć. To z nim mogę śpiewać, tańczyć, pracować, trenować, rozmawiać. Z nim mogę wszystko! Mój mąż, mój najlepszy przyjaciel! Kochanie, Ty wiesz. Kochanie wszystko co dobre i o czym marzysz, Ty wiesz” – dodała Anna Lewandowska pod jednym z urodzinowych wpisów.

Robert Lewandowskinie ma wiele czasu na świętowanie urodzin. Już w sobotę 24 sierpnia jego klub zmierzy się z FC Schalke 04 w drugiej kolejce rozgrywek Bundesligi. Na inaugurację ekipa z Bawarii zremisowała 2:2 z Herthą Berlin, a kapitan polskiej kadry dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Lewandowski z dobrej strony pokazał się także podczas pierwszej rundy Pucharu Niemiec, kiedy to Bayern pokonał 3:1 Energie, a polski snajper zdobył bramkę w 32. minucie.

