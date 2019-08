Startują Mistrzostwa Europy siatkarek. Z kim zmierzą się Polki?

Reprezentacja Polski siatkarek w piątek 23 sierpnia rozpoczyna walkę w mistrzostwach Europy, których wystąpią drużyny z 24 krajów. W 6-zespołowej grupie Polki zmierzą się ze Słowenią, Portugalią, Ukrainą, Belgią i Włochami. Awans do 1/8 finału uzyskają 4 drużyny z grupy. Turniej zostanie rozegrany w czterech krajach: w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech i w Turcji, gdzie odbędzie się faza finałowa (finał 8 września).

– Moim marzeniem jest to, żeby sięgnęły po medal, ale oceniając realnie myślę, że mogą wyjść z grupy. Zebrała się fajna ekipa i dziewczyny pokazały nam już w eliminacjach, że fajnie potrafią powalczyć. Życzę im sukcesów w awansie do Igrzysk. Natomiast myślę, że siódmym zawodnikiem będzie polska publiczność. Wspierane dopingiem naszych kibiców oraz swoją postawą i formą na pewno będą chciały walczyć o te najwyższe laury – powiedziała Dominika Leśniewicz. – Mózgiem zespołu jest rozgrywająca, ale oczywiście pewnie 90 procent ciężaru spadnie na Malwinę Smarzek. Ona potrafi przejąć odpowiedzialność w decydującym momencie. Rozgrywająca i Malwina będą stanowiły filary zespołu – oceniła była reprezentantka Polski. Kto należy do faworytek turnieju? – Rosjanki i Włoszki, a także obecne mistrzynie i wicemistrzynie Europy, czyli Holandia i Serbia. Wydaje mi się, że w grupie Włoszki mogą się dobrze zaprezentować – stwierdziła mistrzyni Europy z 2003 roku.

Mistrzostw Europy 2019 siatkarek - terminarz



Piątek, 23 sierpnia:



14:00 Belgia – Ukraina

17:30 Włochy – Portugalia

20:30 Polska – Słowenia

Sobota, 24 sierpnia:

18:00 Belgia – Słowenia

20:30 Portugalia – Polska

Niedziela, 25 sierpnia:

18:00 Słowenia – Portugalia

20:30 Ukraina – Włochy

Reprezentacja Polski – dzień wolny

Poniedziałek, 26 sierpnia:

18:00 Włochy – Belgia

20:30 Polska – Ukraina

Wtorek, 27 sierpnia:

18:00 Portugalia – Belgia

20:30 Włochy – Słowenia

Reprezentacja Polski – dzień wolny

Środa, 28 sierpnia:

17:30 Belgia – Polska

20:00 Ukraina – Słowenia

Czwartek, 29 sierpnia:

18:00 Portugalia – Ukraina

20:30 Polska – Włochy

Mistrzostw Europy 2019 siatkarek - gdzie oglądać