Żona piłkarza w ogniu krytyki. Kierowała auto z nogami na desce rozdzielczej

Riyad Mahrez był jedną z wyróżniających się postaci w Leicester City, pomagając swojej drużynie w zdobyciu mistrzostwa Anglii. Dobra gra zaowocowała transferem do Manchesteru City oraz intratnym kontraktem. Algierczyk zarabia obecnie 200 tys. funtów tygodniowo, co bardzo odpowiada jego żonie. Jak przypomina „The Sun”, Rita Mahrez przyznała, że uwielbia luksusowy styl życia i chętnie jeździ drogimi autami. Ostatnio do sieci trafiło nagranie ukazujące, jak ukochana sportowca prowadzi Mercedesa wartego 130 tys. funtów. 25-latka, która w przeszłości pracowała jako modelka, położyła nogi na desce rozdzielczej i najwyraźniej nie widziała nic złego w swoim zachowaniu.

Eksperci krytykują

Nagranie zniknęło już z Instagrama, ale Mahrez i tak doczekała się wielu słów krytyki. Nie tylko ze strony internautów, ale również aktywistów zaangażowanych w działalność organizacji dbających o bezpieczeństwo na drogach. Rodney Kumar, rzecznik IA RoadSmart powiedział, że „kierowanie autem w taki sposób jest niebezpieczne i może prowadzić do tragedii nie tylko dla osób obecnych w samochodzie, ale również tych znajdujących się na drodze” . – Udostępnianie takiego filmiku w mediach społecznościowych jedynie pogarsza sytuację, ponieważ pokazuje bezduszne lekceważenie dobra innych użytkowników dróg. Z tego nagrania nie można być dumnym, ale jedynie zawstydzonym – dodał.

Inni eksperci w rozmowie z „The Sun” wskazywali, że samochody nie są dostosowane do tego, by prowadzić je w taki sposób. – Trzymanie nóg na desce rozdzielczej może być bardzo niebezpieczne podczas wypadku, ponieważ zarówno poduszki powietrzne jak i inne części są zaprojektowane dla kierowców jadących w normalnej, siedzącej pozycji – podkreślił rzecznik organizacji Brake.