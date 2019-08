Wielki sukces polskiego tenisisty. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy turniej w karierze!

22-letni tenisista wygrał turniej ATP tej rangi po raz pierwszy w swojej karierze. W finale w Winston-Salem, który przerywał deszcz, pokonał Benot Paire 6:3, 3:6, 6:3. Francuz zajmuje obecnie 30. pozycję w rankingu ATP, a Hubert Hurkacz 41. – To wiele dla mnie znaczy. Benoit jest świetnym tenisistą, więc to dla mnie wspaniałe zwycięstwo. Mecz był znakomity. Musiałem mocno walczyć, ale cieszę się, że zdobyłem swoje pierwsze trofeum – mówił sportowiec. – Gratuluję Hubertowi. To fajny chłopak. Zasłużył na zwycięstwo – mówił rywal Hurkacza podczas dekoracji.

Zwycięstwo w turnieju oznacza dla Polaka dodatkowe 250 punktów do rankingu. Jak podaje portal Sport.pl pozwoli to na przesunięcie się do czwartej dziesiątki rankingu. Ponadto, Hubert Hurkacz otrzymał czek na kwotę 96,5 tysiąca dolarów.

Tenisista nie będzie miał jednak wiele czasu na odpoczynek. Przygotowuje się bowiem do kolejnego turnieju – US Open. W pierwszej rundzie zmierzy się z Francuzem Jeremym Chardym (ATP 74). W ewentualnej 2. rundzie jego rywalem będzie Stan Wawrinka (24. ATP) lub kwalifikant.