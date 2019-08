Fantastyczny mecz Polek na ME. Siatkarki pokonały wicemistrzynie świata i zagrają w 1/8 finału!

Przed rozpoczęciem spotkania niewielu kibiców spodziewało się takiego wyniku. Włoszki to obecne wicemistrzynie świata i jedna z najlepszych reprezentacji w damskiej siatkówce na świecie. Podopieczne Jacka Nawrockiego już przed rozpoczęciem spotkania były pewne awansu do 1/8 finału, jednak stawka spotkania była wysoka - chodziło o uniknięcie starcia z Rosjankami, uważanymi za jedne z faworytek Mistrzostw Europy.

Spotkanie z wicemistrzyniami świata nasze siatkarki rozpoczęły bardzo dobrze, co pozwoliło im narzucić własny rytm gry i zbudować kilkupunktową przewagę. Świetna gra w polu serwisowym całego zespołu, a w kolejnej części seta seria punktowych i różnorodnych zagrywek Malwiny Smarzek zwiększyły dysproporcję między obiema drużynami i udowodniły, że biało-czerwona drużyna ma w sobie ogromny potencjał. Tak świetna dyspozycja naszych zawodniczek umożliwiła im wysoką wygraną 25:14!

Drugi set nie należał do łatwych. Polki przestały punktować w swoich koronnych elementach jak zagrywka i blok, a ponadto zaczęły popełniać więcej własnych błędów, co tylko napędzało topowe rywalki do znacznie lepszej gry. Włoszki zaczęły dominować na parkiecie, zdobywając serie punktów w kluczowych momentach. Trzecia partia to kompletna dominacja Włoszek w ataku, które skończyły 20 z 26 akcji, notując przy tym imponującą 77-procentową skuteczność. W czwartym secie Polki się odrodziły i pokonały Włoszki 25:21. Emocjonujący tie-break zakończył się zwycięstwem Polek 15:12.

Polska - Włochy 3:2 (25:14, 19:25, 13:25, 25:21, 15:12)

Z kim Polska zagra w 1/8 finału?

Polska zajęła drugie miejsce w swojej grupie. Oznacza to, że podopieczne Jacka Nawrockiego w 1/8 finału zagrają z Hiszpankami. W przypadku przegranej z Włoszkami ich rywalkami byłaby Rosja, która wcześniej pewnie pokonała Słowację 3:0. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę 1 sierpnia. Dokładna godzina nie została jeszcze podana.