Polacy szykują się do meczów ze Słowenią i Austrią. „Łatwo nie będzie”

Na konferencji prasowej oprócz Roberta Lewandowskiego pojawił się Jerzy Brzęczek. Selekcjoner mówił m.in. o młodych zawodnikach, którzy pojawili się na zgrupowaniu, a którzy mogą korzystać z doświadczenia starszych kolegów. – Ci zawodnicy mają taki potencjał, taką jakość, że będą w stanie wspierać starszych zawodników – dodał trener.

Głos na konferencji zabrał Lewandowski, który zaznaczył, że piątkowe ze Słowenią może być trudniejsze. – Nie ze względu na to, kto wydaje się lepszy na papierze, ale fakt, że gramy na wyjeździe, bo te mecze są trudniejsze. Pierwszy mecz może nam wiele dać, bo później do drugiego spotkania inaczej się podchodzi – zaznaczył snajper Bayernu Monachium. – Jeśli podejdziemy tak, jak powinniśmy, z jakością i umiejętnościami, to wrócimy do Warszawy optymistycznie nastawieni, jako zespół z trzema punktami więcej. To może być najważniejsze w trakcie tego zgrupowania – dodał. – To jedno z ważniejszych zgrupowań w eliminacjach. Wiem, że łatwo nie będzie. Każdy przyjazd to adrenalina, bo gram dla reprezentacji, dla kraju – podsumował.

Kiedy gra polska reprezentacja?

Podopieczni Jerzego Brzęczka już w piątek 6 września zmierzą się ze Słowenią. Początek spotkania rozgrywanego w Lublanie o godz. 20:45. Trzy dni później, czyli w poniedziałek 9 września biało-czerwoni zagrają w Warszawie z Austrią. Ten mecz także rozpocznie się o 20:45. Transmisję obu spotkań przeprowadzi TVP1.

