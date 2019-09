Już dziś polskie siatkarki walczą o półfinał ME. Ich rywalkami będą Niemki

Po dwóch dniach przerwy siatkarki wracają do walki o medale Mistrzostw Europy. Ćwierćfinał z udziałem polskiej reprezentacji zostanie rozegrany w środę 4 września o godzinie 20:30 w łódzkiej Atlas Arenie. Rywalem podopiecznych Jacka Nawrockiego będzie reprezentacja Niemiec, która w 1/8 finału pewnie pokonała Słowenię 3:0. W pozostałych ćwierćfinałach zmierzą się Włochy z Rosją, Serbia z Bułgarią oraz Turcja z Holandią.

Polki wygrały 13 z 23 pojedynków z reprezentacją Niemiec na finałowych turniejach siatkarskich ME. Ostatnie 5 spotkań rozstrzygnęło się na korzyść biało-czerwonych. Ostatnia wygrana Niemek (3-2) miała miejsce w fazie grupowej ME w 1999. Poprzedni mecz o tak dużą stawkę obie reprezentacje w roku 2009. W małym finale Polki pokonały Niemki 3-0. W tegorocznej edycji FIVB Siatkarskiej Ligi Narodów Polki wygrały z Niemkami 3-1. Malwina Smarzek-Godek (30) i Louisa Lippmann (23) były najlepiej punktującymi siatkarkami swoich reprezentacji. Warto jednak pamiętać, że Niemki wygrały 6 ostatnich spotkań na EuroVolleyu, to najdłuższa zwycięska seria tej reprezentacji od historycznego zjednoczenia kraju w 1990. W meczu 1/8 finału zawodniczki z Niemiec zapisały na swoich kontach aż 14 bloków punktowych.

ME Polska-Niemcy - gdzie oglądać mecz?

Transmisja spotkania z udziałem podopiecznych Jacka Nawrockiego na Polsat Sport oraz TVP Sport, a także w internecie na sport.tvp.pl oraz ipla.tv.

