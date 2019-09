Polki pokonały Niemki. Wywalczyły awans do półfinału ME!

To był niezwykle emocjonujący mecz, który przyprawił kibiców siatkówki o szybsze bicie serca. Spotkanie rozpoczęło się od dominacji Polek, które na pierwszej przerwie technicznej prowadziły 8:4. Rywalki nie pozwoliły sobie jednak na stratę większej ilości punktów. Marie Schoelzel fantastycznie spisywała się na środku, Niemki uruchomiły także blok. Finalnie ten set zakończył się zwycięstwem podopiecznych Felixa Koslowskiego 25:22.

W drugim secie polskie siatkarki wykorzystały błędy rywalek, które podarowały nam aż 10 punktów. Uspokiły także grę, a Malwina Smarzek-Godek wróciła do swoich atomowych ataków - jej skuteczność w tej partii meczu to aż 71 proc. Set zakończył się wynikiem 25:16 i tym samym Polska doprowadziła do remisu. Fantastyczna skuteczność w ataku, dobrze funkcjonująca zagrywka i dwublok Kąkolewskiej oraz Stysiak w trzecim secie sprawiły, że Niemki się pogubiły. Biało-czerwone pewnie wygrały 25:19. W czwartym secie górą zdecydowanie były Niemki. Podopieczne Jacka Nawrockiego nie mogły wypracować okazji do ataku, w całym secie pojawiło się ich tylko 17. Nasze rywalki z łatwością zakończyły seta 25:17.

O losach spotkania ćwierćfinałowego zadecydował tie-break. Znakomite i punktowe serwisy Magdaleny Stysiak pozwoliły naszym siatkarkom wyjść na znaczne prowadzenie. Przeciwniczki psuły serwis i nie wytrzymał presji. Polki wygrały piątego seta 15:11 a cały mecz 3:2. - Były wzloty i upadki, ale dzięki determinacji i mega grze w tie-breaku, w którym pokazałyśmy kawał dobrej siatkówki, udało się odnieść zwycięstwo, z którego bardzo się cieszymy. Dzisiaj świętujemy - powiedziała Magdalena Stysiak w rozmowie z Polsat Sport.

Półfinał ME - z kim zagra Polska?

Do półfinałów ME oprócz Polek awansowały reprezentacje: Serbii (wygrana z Bułgarią 3:0), Włoch (wygrana z Rosją 3:1), oraz Turcji (wygrana z Holandią 3:0). Rywalami Polek będą Turczynki. Mecz zostanie rozegrany w sobotę 7 września w Ankarze o godzinie 18:30. W drugim półfinale zmierzą się ze sobą obrończynie tytułu Serbki oraz Włoszki (mecz o 16:00).

Czytaj także:

Heynen ogłosił skład na zgrupowanie przed ME. Wielki powrót Kurka do kadry