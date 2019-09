Już dziś polskie siatkarki powalczą o medal ME. Gdzie oglądać mecz?

Biało-czerwone zajęły w fazie grupowej ME drugie miejsce. Ich rywalkami w 1/8 finału były Hiszpanki. Polskie siatkarki, które były zdecydowanym faworytem w meczu pewnie pokonały reprezentację Hiszpanii 3:0 i awansowały do ćwierćfinału. Po pięciosetowym, zaciętym meczu reprezentantki Polski pokonały Niemki 3:2 i tym samym nasze siatkarki awansowały do półfinału turnieju. W 1/2 finału rywalkami podopiecznych Jacka Nawrockiego będzie reprezentacja Turcji, która w ćwierćfinale pokonała Holandię 3:0.

Przed rozpoczęciem turnieju Maria Stenzel mówiła, że celem Polek jest zdobycie medalu. – Nadal to podtrzymuję, nic się nie zmieniło. Po takiej grze można spodziewać się takich efektów. Po całym sezonie reprezentacyjnym nam i wszystkim trenerom, pracownikom oraz osobom zaangażowanym w kadrę to się po prostu należy. Można otwarcie mówić, że jedziemy do Ankary i walczymy o medal. Spodziewamy się twardej walki – powiedziała. – Myślę, że można powiedzieć, że półfinał to wynik ponad stan, tylko nie wypada. Medal byłby spełnieniem moich marzeń z ostatnich lat. To by było coś wspaniałego. Jeżeli udałoby się nam to zrobić, to byłby niesamowity kop dla naszej siatkówki kobiecej – dodał trener Jacek Nawrocki.



W drugim półfinale zmierzą się ze sobą obrończynie tytułu Serbki oraz Włoszki (mecz o 16:00).

ME Polska -Turcja – gdzie oglądać?

Mecz Polska – Turcja siatkarek w Mistrzostwach Europy zostanie rozegrany w sobotę 7 września w Ankarze. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18.30. Transmisja na żywo w telewizji na antenach TVP2, TVP Sport i Polsatu Sport, a także w internecie na sport.tvp.pl oraz ipla.tv.

Czytaj także:

Polki pokonały Niemki. Wywalczyły awans do półfinału ME!