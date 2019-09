NA ŻYWO: Słowenia – Polska

20:42 Przypomnijmy, że to Polacy są liderami naszej grupy eliminacyjnej do Euro 2020. Nawet w przypadku straty punktów w starciu ze Słowenią, sytuacja na czele stawki nie ulegnie zmianie. 20:41 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko. 20:35 Początek spotkania już za 10 minut! 20:32 Tak wygląda to na papierze:

W dotychczasowych czterech meczach eliminacji do Euro 2020 Polska zdobyła komplet punktów, wygrywając kolejno z Austrią, Łotwą, Macedonią Północną i Izraelem. Podopieczni Jerzego Brzęczka mają więc 12 punktów i przewodzą w swojej grupie eliminacyjnej. Słowenia tymczasem po jednej wygranej, dwóch remisach i porażce, zajmuje czwarte miejsce w grupie G, mając 5 punktów. Tego zespołu lepiej jednak nie lekceważyć. W ostatnim starciu z Łotwą, zawodnicy tego kraju rozbili przeciwnika 5:0.

Mecz przeciwko Słowenii przyjdzie nam rozegrać bez najważniejszego zawodnika polskiej defensywy. Kamil Glik zmaga się bowiem z urazem mięśniowym. Jeszcze w czwartek 5 września rano nie widziano go na treningu z kolegami. Rzecznik reprezentacji zapewniał, że wszyscy pozostali zawodnicy są zdrowi i dostępni do dyspozycji trenera Brzęczka. Po powrocie do kraju Biało-czerwoni w poniedziałek 9 września zagrają na PGE Narodowym z Austrią.

Słowenia - Polska. Gdzie oglądać

Mecz pomiędzy Słowenią i Polską rozegrany zostanie w stolicy gospodarzy - Lublanie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45, w piątek 6 września. W telewizji transmitować będą je TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. W internecie mecz obejrzymy za darmo na kanale sport.tvp.pl.

