NA ŻYWO: Słowenia – Polska

Koniec meczu! Przegrywamy ze Słowenią 0:2. 90 min.+3 Ostatnie sekundy spotkania, a Słoweńcy wychodzą wysokim pressingiem. Nie można im odmówić nie tylko skuteczności, ale i zaangażowania. 90 min. Chwila przerwy w grze, ponieważ jeden ze Słoweńców leżał na murawie. Tymczasem sędzia dolicza 3 minuty. 88 min. Kontra w pole karne, ale defensorzy słoweńscy świetnie ustawieni. 88 min. Lewandowski walczy z dwoma Słoweńcami, którzy przejmują piłkę. Po chwili ją odzyskujemy, ale nie udaje nam się szybko rozegrać akcji. Powtórka nieuznanej bramki Polaków:

https://twitter.com/sport_tvppl/status/1170071800396447744?s=20 86 min. Boisko opuszcza Sporar, na murawie melduje się Popović. 84 min. Bereszyński w pole karne, Bielik powalczył o piłkę, ale wybijają obrońcy. 83 min. Biało-czerwoni wyraźnie nie mają pomysłu na grę. Zostało niecałe 10 minut, ale sytuacja boiskowa prezentuje się dla nas nieciekawie. 81 min. Krychowiak chyba stracił panowanie nad sobą. Najpierw bezpardonowo potraktował jednego rywala, a później kopną kolejnego. Dobrze, że skończyło się tylko na żółtej kartce. 80 min. Błaszczykowski powalczył na prawym skrzydle, ale efekt jest taki, że piłka przekracza linię. Oblak od bramki. 78 min. Bielik! Nasz dzisiejszy debiutant zagrał bardzo odważnie, podprowadził piłkę przez kilka metrów, ale jego strzał zza pola karnego lekko niecelny. 78 min. Fragment ostrzejszej gry w środku boiska. Nie zmienia to faktu, że Polacy wciąż nie skonstruowali skutecznej akcji. 76 min. Zmiana w polskiej reprezentacji. Schodzi Piątek, wchodzi Dawid Kownacki. 76 min. Bereszyński krótko z Zielińskim, ale świetnie blokuje Bezjak. Mamy rzut z autu. 74 min. Kiepsko to wygląda. Nasi niedokładnie, a Słoweńcy zyskują cenne sekundy próbami ataków. Teraz przy bocznej linii faulowany Błaszczykowski. 73 min. Ilicic! Uderza zza pola karnego, Fabiański wybija przed siebie, ale piłkę na szczęście zgarniają nasi obrońcy. 72 min. Zieliński znowu notuje fatalne nagranie. Próbował dośrodkowywać, ale piłka przeleciała obok bramki. Zmęczenie czy spadek formy? 71 min. Bereszyński krótko do Zielińskiego, a ten podaje do rywala. Kiepskie zagranie gracza Napoli. 70 min. Zmiany w naszej drużynie. Schodzą Klich i Grosicki, wchodzą Bielik i Błaszczykowski. 68 min. Grosicki! Polak umieszcza piłkę w bramce rywali, ale sędzia dopatrzył się przy okazji faulu Lewandowskiego. Kontrowersyjna sytuacja. 65 min. Sporar! Fatalny błąd naszych w obronie i słoweński napastnik płaskim strzałem pokonuje Fabiańskiego. Robi się nieciekawie. 64 min. Krychowiak uderzał zza pola karnego, jego strzał był zablokowany, ale przy okazji gracz Lokomotiwu Moskwa ucierpiał. Wszystko wskazuje jednak na to, że szybko rozbiegał ten uraz. 63 min. Polscy koszykarze wygrali mecz z Rosją świetną końcówką. Czy piłkarze pójdą w ich ślady? Zostało niespełna 30 minut. 62 min. Boisko opuszcza Verbić, w jego miejsce wchodzi Crnigoj. 62 min. Grosicki! Ni to dośrodkowanie, ni to strzał. Pewne jest jedno - Oblak wyłapuje piłkę i zaczyna od bramki. 61 min. Podopieczni Brzęczka znowu w ataku pozycyjnym. Bardzo dobrze ustawieni Słoweńcy nie dają nam wielu możliwości do rozgrywania akcji. Świetne podsumowanie:

https://twitter.com/sport_tvppl/status/1170065277939277831?s=20 58 min. Polacy rozgrywają atak pozycyjny. Mamy nadzieję, że zaraz spróbują szybszej akcji, w końcu to oni gonią wynik. 57 min. Kędziora podaje do... Oblaka. Fatalne zagranie naszego obrońcy. 57 min. Bereszyński! Grosicki zagrywał do naszego obrońcy, ten wbiegł w pole karne i uderzał, ale jego strzał zablokowany. 56 min. Zieliński aktywnie w polu karnym, ale jego centra niedokładna. Polacy próbowali jeszcze utrzymać się przy piłce, jednak nieskutecznie. 54 min. Pazdan faulował Ilicica. Rzut wolny dla gospodarzy. 53 min. Próba przyspieszenia gry i kombinacyjnej akcji, ale Słoweńcy czujnie w defensywie. Polacy muszą częściej szukać takich zagrań. 53 min. Ajj! Ale było blisko! Ilicic uderzał technicznie zza pola karnego, ale obok słupka. 52 min. Ilicic dogrywa, ale wybijają nasi. Zieliński napędzał kontrę lewą stronę i niemal zagrał idealną piłkę do kolegów. Niemal, bo podanie zablokowane przez obrońców. 51 min. Bereszyński faulował Bezjaka. Gospodarze mają rzut wolny blisko naszej szesnastki. 50 min. Klich długą piłką szukał Piątka, ale za mocno. Krótki przegląd mediów społecznościowych wskazuje na to, że gracz Leeds jest źle oceniany przez kibiców za dzisiejszy mecz. 49 min. Ilicic znowu środkiem zagrał na dobieg do Sporara, ale na szczęście za mocno. Te akcje Słoweńców mogą nam narobić wiele szkody. 48 min. Ilicic zaczarował w środku pola, później zagrał do Sporara. Ten próbował dośrodkowywać, ale Fabiański był tam, gdzie być powinien. 47 min. Gospodarze próbowali skonstruować akcję pod naszym polem karnym, ale zabrakło im dokładności. Polacy od autu. 46 min. Ostre wejście Bednarka w Sporara. Słoweńcy zaczną od rzutu wolnego. 46 min. Wracamy do gry! Koniec pierwszej połowy! Zapraszamy po przerwie. 45 min.+2 Błąd Polaków w obronie, ale na szczęście gospodarze zagrali równie niefrasobliwie i nie wykreowali akcji. Kontra biało-czerwonych i mamy rzut rożny. 45 min. Jakieś nieporozumienie między Bereszyńskim a Bezjakiem. Słoweńcowi chyba nie spodobało się to, że Polak zablokował mu drogę do piłki. 44 min. Balkovec długim zagraniem z autu szukał kolegów, ale skutecznie nasi defensorzy. Polacy raczej nie kwapią się do wyrównania stanu meczu jeszcze przed przerwą. 43 min. Lewandowski rozpędził się prawym skrzydłem, wpadł w pole karne, ale za daleko wypuścił sobie piłkę. Przy okazji jeszcze faulował rywala. Powtórka bramkowej akcji:

https://twitter.com/FootballWTF247/status/1170056064559136769?s=20 42 min. Bereszyński zagrywa w pole karne, ale za głęboko. Piłka ląduje w rękach Oblaka. Ten pan popsuł humory polskim kibicom:

https://twitter.com/nzs_si/status/1170054547877838848?s=20 40 min. Lewandowski zagrywa ręką. Nie klei się gra biało-czerwonym. 40 min. Fabiański! Ilicic krótkim podaniem w pole karne szukał Verbica, ale polski bramkarz ubiegł rywala! 39 min. Gospodarze nie wyglądają na drużynę, która poprzestanie na jednej strzelonej bramce. Teraz Krychowiak fauluje w środku boiska i rzut wolny mają rywale. 36 min. Żółta kartka dla Mateusza Klicha za faul na Bezjaku. Jest to pierwsza bramka stracona przez Polaków w eliminacjach do Euro 2020. O statystykach trzeba jednak zapomnieć i szybko odrobić straty w dzisiejszym meczu! 35 min. Tracimy bramkę! Zagranie z rzutu rożnego w pole karne i Struna pewnym uderzeniem pokonuje Fabiańskiego! 34 min. Sporar pędzi lewym skrzydłem, ale dobrze interweniuje Krychowiak. Rzut rożny dla gospodarzy. 33 min. Rzut wolny dla biało-czerwonych. Grosicki w jedenastkę, ale za krótko i Słoweńcy mieli okazję do kontry. Na szczęście szybko ostudziliśmy ich zapały. 32 min. Kurtic brzydko faulował Klicha, ale za wejście od tyłu usłyszał jedynie pouczenie. Sędzia będzie miał w dzisiejszym meczu dużo pracy. 31 min. Lewandowski próbował zza pola karnego, ale trafia w Strunę. Jedyny plus tej akcji jest taki, że mamy rzut z autu. 30 min. Piątek skutecznie blokowany. Napastnik Milanu raczej nie wyróżnia się w tym spotkaniu. 29 min. Verbic zagrał górną piłkę do Sporara, ale na szczęście słoweński napastnik nie sięgnął futbolówki. 28 min. Fabiański! Głębokie dośrodkowanie z prawego skrzydła, ale polski bramkarz ubiegł rywala i pewnie złapał piłkę! Uff, było blisko. 27 min. Kontra biało-czerwonych i faul na Lewandowskim. Bezjak powstrzymał naszego kapitana w środkowej strefie. 26 min. Balkovec próbuje lewym skrzydłem, ale dobrze blokuje Kędziora. Rzut z autu dla naszych rywali. 26 min. Atakują gospodarze. Balkovec w jedenastkę, piłka ostatecznie trafia do Ilicica, ale ten znowu uderza niecelnie. 24 min. Bezjak uderzał zza pola karnego, ale mocno niecelnie. Fabiański zacznie od bramki. 23 min. Grosicki w pole karne, piłkę przejmuje Lewandowski, trochę zamieszania i futbolówka trafia do Bednarka! Dobra interwencja Słoweńców, mamy rzut rożny. 22 min. Mevlja fauluje Piątka. Będzie rzut wolny dla biało-czerwonych. Powtórka interwencji Fabiańskiego z 11. minuty:

https://twitter.com/sport_tvppl/status/1170051069096816640?s=20 21 min. Zieliński płasko w pole karne, ale żaden z Polaków nie doszedł do piłki! Szkoda, bo to mogła być bramkowa akcja. 20 min. Tym razem to Kędziora fauluje Verbica. Słoweńcy zaczną od rzutu wolnego w środkowej strefie boiska. 19 min. Grosicki upada w polu karnym, ale nie ma mowy o podyktowaniu jedenastki. Krhin czysto blokował naszego skrzydłowego. 18 min. Lewandowski blokowany i przytrzymywany przez rywala, ale sędzia nie dopatrzył się faulu. Dziwna sytuacja, ale gramy dalej. 17 min. Straty po stronie obu drużyn. Teraz to my próbujemy pressingu. 16 min. Zieliński szalał na prawym skrzydle, piłkę po chwili dostał Kędziora i... jest faulowany. Zaczynamy szybko od rzutu wolnego. 16 min. Na rozgrzewkę ruszył Maciej Rybus. Wszystko wskazuje jednak na to, że gracz Sampdorii będzie kontynuował grę. 14 min. Bereszyński faulowany przez Bezjaka. Słoweńcy nie przebierają w środkach. Nasz obrońca ucierpiał w tym starciu, konieczna będzie interwencja sztabu medycznego. 13 min. Podopieczni Matjaža Keka tracą piłkę i mamy szansę na kontrę! Lewandowski krótko do Klicha, ten uderza, ale strzał zablokowany! 12 min. Rzut rożny dla gospodarzy. W starciu w polu karnym ucierpiał Kurtic, który wciąż nie podnosi się z murawy. 11 min. Długie podanie do Sporara, ten odgrywa do Ilicica. Słoweniec uderza, ale Fabiański broni! Pierwsza tak groźna akcja rywali w tym meczu! 10 min. Rywale próbują grać z kontry, ale biało-czerwoni dobrze ustawiają się w defensywie. 8 min. Grosicki dogrywał z lewego skrzydła w pole karne, ale żaden z kolegów nie doszedł do piłki. Szkoda tej akcji. 8 min. Podopieczni Brzęczka dominują od początku spotkania. Nie ulega wątpliwości, kto jest faworytem tego meczu. 7 min. Stojanovic próbował dogrywać w pole karne, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Od bramki zacznie Fabiański. 6 min. Bereszyński skutecznie w obronie, rywale zaczną od autu. 6 min. Polacy rozgrywają piłkę w środku boiska. Rywale wychodzą z pressingiem, dlatego nasi próbują kombinacyjnych zagrań. Przed chwilą Kędziora szukał podaniem Zielińskiego, ale niecelnie. Tak to wyglądało podczas hymnów:

https://twitter.com/nzs_si/status/1170045488172847104?s=20 4 min. Struna agresywnie atakował Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry leży na murawie. Żółta kartka dla Słoweńca. 3 min. Zieliński uderzał, ale niecelnie. Jan Oblak rozpocznie od bramki. 2 min. Bardzo dobra okazja dla Polaków już na początku spotkania! Jak rozwiążą ten rzut wolny? 2 min. Zieliński dogrywał w pole karne z rzutu wolnego, ale Kędziora nie doszedł do piłki. Po chwili obrońca Dynama Kijów faulowany w pobliżu rzutu karnego. 1 min. Od początku polscy kibice starają się głośno dopingować biało-czerwonych. Tymczasem podopieczni Brzęczka od pierwszych sekund atakują. Zaczynamy spotkanie! 20:42 Przypomnijmy, że to Polacy są liderami naszej grupy eliminacyjnej do Euro 2020. Nawet w przypadku straty punktów w starciu ze Słowenią, sytuacja na czele stawki nie ulegnie zmianie. 20:41 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko. 20:35 Początek spotkania już za 10 minut! 20:32 Tak wygląda to na papierze:

https://twitter.com/Adam_Robak95/status/1170032032715595777?s=20 20:26 Nasi już na rozgrzewce:

https://twitter.com/sport_tvppl/status/1170040180046290944?s=20 20:07 W takim składzie zagrają rywale:

https://twitter.com/nzs_si/status/1170030311020859393?s=20 19:36 Znamy skład biało-czerwonych!

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1170024406674018305?s=20

W dotychczasowych czterech meczach eliminacji do Euro 2020 Polska zdobyła komplet punktów, wygrywając kolejno z Austrią, Łotwą, Macedonią Północną i Izraelem. Podopieczni Jerzego Brzęczka mają więc 12 punktów i przewodzą w swojej grupie eliminacyjnej. Słowenia tymczasem po jednej wygranej, dwóch remisach i porażce, zajmuje czwarte miejsce w grupie G, mając 5 punktów. Tego zespołu lepiej jednak nie lekceważyć. W ostatnim starciu z Łotwą, zawodnicy tego kraju rozbili przeciwnika 5:0.

Mecz przeciwko Słowenii przyjdzie nam rozegrać bez najważniejszego zawodnika polskiej defensywy. Kamil Glik zmaga się bowiem z urazem mięśniowym. Jeszcze w czwartek 5 września rano nie widziano go na treningu z kolegami. Rzecznik reprezentacji zapewniał, że wszyscy pozostali zawodnicy są zdrowi i dostępni do dyspozycji trenera Brzęczka. Po powrocie do kraju Biało-czerwoni w poniedziałek 9 września zagrają na PGE Narodowym z Austrią.

Słowenia - Polska. Gdzie oglądać

Mecz pomiędzy Słowenią i Polską rozegrany zostanie w stolicy gospodarzy - Lublanie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45, w piątek 6 września. W telewizji transmitować będą je TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. W internecie mecz obejrzymy za darmo na kanale sport.tvp.pl.