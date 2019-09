Mistrzostwa Europy bez Bartosza Kurka. Przegrał z procedurami?

Bartoz Kwolek i Bartosz Kurek przygotowywali się w Arłamowie do Mistrzostw Europy. Żaden z nich nie został jednak powołany przez Vitala Heynena do grupy 14 zawodników, którzy powalczą o medale ME. Zawodnik Onico Warszawa przegrał walkę o miejsce w składzie na Euro z innymi konkurentami na pozycji przyjmującego. Jednak w przypadku Bartosza Kurka sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.

MVP ostatnich Mistrzostw Świata wraca do gry po operacji kręgosłupa. Stan zdrowia zawodnika poprawił się już na tyle, że może normalnie trenować. – Trenował i nie uskarżał się na żadne kłopoty zdrowotne. Ostatnie badanie, które zostało wykonane w tym tygodniu wykazało, że ze zdrowiem Kurka wszystko jest w porządku. Bartek dobrze się czuje i trenuje z zespołem w pełnym wymiarze – mówił Przeglądowi Sportowemu menadżer zawodnika Jakub Michalak.

Z jego słów wynika, że Kurek nie pojedzie na ME z powodu procedur. – Nie znam szczegółów, ale wszystko wskazuje na to, że chodziło o względy formalne. Bartek nie został zgłoszony do szerokiego, 24-osobowego składu reprezentacji Polski na ME – tłumaczył. Listę zawodników należało zgłosić kilka tygodni temu, kiedy nie było jeszcze wiadomo, w jakim stanie jest nasz atakujący. – Takiej zmiany można dokonać jeśli kontuzji dozna jeden z czternastu zawodników zgłoszonych na turniej. Może go jednak zastąpić tylko ktoś z szerokiego 24-osobowego składu zgłoszonego do CEV – wyjaśnił rzecznik PZPS Janusz Uznański.

„Nie chcę go zabić albo przeciążyć”

– Myślę, że dla wszystkich od samego początku było jasne, że Bartek nie pojedzie na mistrzostwa Europy. Poczułem, że zabranie go na tę imprezę to zbyt duże ryzyko. Nie mogłem oddelegować go do udziału w rozgrywkach, w których zagrałby 9 meczów w 16 dni. Na ten moment to nie jest turniej dla Bartka. Nie chcę go zabić albo przeciążyć – podkreślił w rozmowie ze Sport.pl szkoleniowiec mistrzów świata Vital Heynen.

Dla fanów Bartosza Kurka mamy jednak dobre wiadomości. Jakub Michalak podkreślił w rozmowie z Przeglądem Sportowym, że siatkarz wystąpi najprawdopodobniej w Pucharze Świata, który zostanie rozegrany dwa dni po finale euro.

ME siatkówka – z kim zagrają Polacy?

Mistrzostwa Europy zostaną po raz pierwszy w historii rozegrane w czterech krajach – Belgii, Francji, Holandii oraz Słowenii. W sumie w turnieju zagrają 24 reprezentacje podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Awans do 1/8 finału wywalczą po cztery czołowe ekipy z każdej z grup. W tej fazie rozgrywek drużyny z grupy D zmierzą się z zespołami grupy B (Belgia, Austria, Niemcy, Serbia, Słowacja oraz Hiszpania). Turniej odbędzie się w dniach 12-29 września. Podopieczni Vitala Heynena mecze fazy grupowej rozegrają w Amsterdamie i Rotterdamie. Rywalami Polaków w grupie D będą reprezentacje Estonii, Holandii, Czech, Czarnogóry i Ukrainy. Polacy są zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa w grupie, najgroźniejszym rywalem wydaje się Holandia.

