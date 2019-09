Mistrzostwa Europy bez Bartosza Kurka. Przegrał z procedurami

Bartoz Kwolek i Bartosz Kurek przygotowywali się w Arłamowie do Mistrzostw Europy. Żaden z nich nie został jednak powołany przez Vitala Heynena do grupy 14 zawodników, którzy powalczą o medale ME. Zawodnik Onico Warszawa przegrał walkę o miejsce w składzie na Euro z innymi konkurentami na pozycji przyjmującego. Jednak w przypadku Bartosza Kurka sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.

MVP ostatnich Mistrzostw Świata wraca do gry po operacji kręgosłupa. Stan zdrowia zawodnika poprawił się już na tyle, że może normalnie trenować. – Trenował i nie uskarżał się na żadne kłopoty zdrowotne. Ostatnie badanie, które zostało wykonane w tym tygodniu wykazało, że ze zdrowiem Kurka wszystko jest w porządku. Bartek dobrze się czuje i trenuje z zespołem w pełnym wymiarze – mówił Przeglądowi Sportowemu menadżer zawodnika Jakub Michalak.

Z jego słów wynika, że Kurek nie pojedzie na ME z powodu procedur. – Nie znam szczegółów, ale wszystko wskazuje na to, że chodziło o względy formalne. Bartek nie został zgłoszony do szerokiego, 24-osobowego składu reprezentacji Polski na ME – tłumaczył. Listę zawodników należało zgłosić kilka tygodni temu, kiedy nie było jeszcze wiadomo, w jakim stanie jest nasz atakujący. – Takiej zmiany można dokonać jeśli kontuzji dozna jeden z czternastu zawodników zgłoszonych na turniej. Może go jednak zastąpić tylko ktoś z szerokiego 24-osobowego składu zgłoszonego do CEV – wyjaśnił rzecznik PZPS Janusz Uznański.

Dla fanów Bartosza Kurka mamy jednak dobre wiadomości. Jakub Michalak podkreślił w rozmowie z Przeglądem Sportowym, że siatkarz wystąpi najprawdopodobniej w Pucharze Świata, który zostanie rozegrany dwa dni po finale euro.

ME siatkówka – z kim zagrają Polacy?

Mistrzostwa Europy zostaną po raz pierwszy w historii rozegrane w czterech krajach – Belgii, Francji, Holandii oraz Słowenii. W sumie w turnieju zagrają 24 reprezentacje podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Awans do 1/8 finału wywalczą po cztery czołowe ekipy z każdej z grup. W tej fazie rozgrywek drużyny z grupy D zmierzą się z zespołami grupy B (Belgia, Austria, Niemcy, Serbia, Słowacja oraz Hiszpania). Turniej odbędzie się w dniach 12-29 września. Podopieczni Vitala Heynena mecze fazy grupowej rozegrają w Amsterdamie i Rotterdamie. Rywalami Polaków w grupie D będą reprezentacje Estonii, Holandii, Czech, Czarnogóry i Ukrainy. Polacy są zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa w grupie, najgroźniejszym rywalem wydaje się Holandia.