Siatkarze wygrywają na rozpoczęcie mistrzostw Europy. Estonia urwała nam jednego seta

Vital Heynen do walki w pierwszym secie posłał m.in. Aleksandra Śliwkę i Artura Szalpuka, sadzając na ławce rezerwowych Wilfredo Leona i Michała Kubiaka. Biało-czerwoni dominowali od początku partii, grając skutecznie w ataku. Ostatecznie set padł łupem Polaków, którzy wygrali w stosunku 25 do 22. Mistrzowie świata zdecydowanie gorzej weszli w drugą partię, a problemy z przyjęciem mieli Szalpuk i Śliwka. Szkoleniowiec zdecydował się wówczas na zmiany, desygnując do gry Kubiaka i Bieńka. Końcówka partii była rozgrywana praktycznie punkt za punkt, ale to Estończycy okazali się skuteczniejsi i wygrali na przewagi do 25.

Biało-czerwoni nie osiągnęli jeszcze szczytowej formy, czego potwierdzeniem był trzeci set. Polacy popełniali błędy w przyjęciu i mieli problem z kończeniem ataków. To była woda na młyn rywali, którzy poczuli, że mogą coś ugrać w meczu z mistrzami świata. Gra była bardzo wyrównana, ale ostatecznie udało nam się wypracować kilkupunktową przewagę i zakończyć seta wynikiem 25:22. Podopieczni Gheorghe Cretu nie ustępowali również w kolejnej partii, ale na szczęście biało-czerwoni rozkręcali się z każdą kolejną akcją i wygrali seta do 17.

Terminarz meczów grupy D ME siatkarzy 2019:

09-14: Ukraina – Holandia (sobota, godzina 16.00)

09-14: Estonia – Czarnogóra (sobota, godzina 19.00)



09-15: Holandia – Polska (niedziela, godzina 16.00 )

09-15: Czechy – Estonia (niedziela, godzina 19.00)



09-16: Czarnogóra – Ukraina (poniedziałek, godzina 17.00)

09-16: Polska – Czechy (poniedziałek, godzina 20.00)



09-17: Czarnogóra – Polska (wtorek, godzina 17.00 )

09-17: Estonia – Holandia (wtorek, godzina 20.00)



09-18: Ukraina – Estonia (środa, godzina 16.00)

09-18: Holandia – Czechy (środa, godzina 20.00)



09-19: Czechy – Czarnogóra (czwartek, godzina 17.00)

09-19: Polska – Ukraina (czwartek, godzina 20.00)

Organizacja turnieju

Mistrzostwa Europy zostaną po raz pierwszy w historii rozegrane w czterech krajach – Belgii, Francji, Holandii oraz Słowenii. W sumie w turnieju zagrają 24 reprezentacje podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Awans do 1/8 finału wywalczą po cztery czołowe ekipy z każdej z grup. W tej fazie rozgrywek drużyny z grupy D zmierzą się z zespołami grupy B (Belgia, Austria, Niemcy, Serbia, Słowacja oraz Hiszpania). Turniej odbędzie się w dniach 12-29 września. Podopieczni Vitala Heynena mecze fazy grupowej rozegrają w Amsterdamie i Rotterdamie. Rywalami Polaków w grupie D będą reprezentacje Estonii, Holandii, Czech, Czarnogóry i Ukrainy. Polacy są zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa w grupie, najgroźniejszym rywalem wydaje się Holandia.

