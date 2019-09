Rozgromili Czechów, dzisiaj zagrają z Czarnogórą. Gdzie można obejrzeć mecz siatkarzy?

Po pierwszym meczu naszych siatkarzy na mistrzostwach Europy trudno było o przesadny optymizm. Polacy wprawdzie wygrali z Estonią, ale stracili jednego seta i to z rywalem, który teoretycznie nie powinien sprawiać większych problemów. Mecz z Holandią pokazał jednak, że podopieczni Vitala Heynena rozkręcają się z każdym dniem, a demonstracja siły nastąpiła już w poniedziałek, kiedy to biało-czerwoni grali z Czechami. Mistrzowie świata rozgromili południowych sąsiadów wygrywając sety kolejno do 18, 12 oraz 15 punktów i zapewnili sobie awans do 1/8 turnieju. Polacy są liderami grupy D, a do rozegrania mają jeszcze dwa mecze. Pierwszy z nich odbędzie się już we wtorek.

Rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Czarnogóry, która zajmuje przedostatnie miejsce w grupie. Podopieczni Veljko Basića przegrali trzy dotychczasowe mecze i jedynie podczas starcia z Ukrainą udało im się ugrać jednego seta. Trudno więc oczekiwać, by Czarnogórcy stawili opór rozpędzonym biało-czerwonym. Niewykluczone jednak, że Vital Heynen nie desygnuje do gry najmocniejszego składu, dając pograć zmiennikom. Mając w perspektywie kolejne rundy turnieju, rotacja składem oraz odpowiedni czas na odpoczynek mogą okazać się kluczowe.

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Czarnogóra?

Mecz polskich siatkarzy z Czarnogórą rozpocznie się we wtorek 17 września o godz. 17. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP 1 oraz Polsat Sport. Starcie będzie można obejrzeć także na stronie sport.tvp.pl.

