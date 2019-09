Finał maratonów rowerowych Lang Team w Kwidzynie

Malownicza stolica Dolnego Powiśla od lat gości finał Maratonów Rowerowych Lang Team. Za każdym razem zawody przyciągają wielu miłośników kolarstwa górskiego, pięknych krajobrazów i atrakcyjnych tras. – Kwidzyński finał Maratonów Rowerowych Lang Team oferuje to, czego oczekują kolarze MTB, czyli strome zjazdy i podjazdy, przeszkody terenowe, urozmaicony teren, ale przede wszystkim wielką dawkę sportowej adrenaliny. Cieszę się, że Czesław Lang, nieprzerwanie od ponad dekady, ufa nam i powierza właśnie naszemu miastu prawo do organizacji wielkiego finału. Przez jeden dzień Kwidzyn staje się kolarską stolicą Polski. Niech zwycięży najlepszy ale niech wszyscy dobrze się bawią! – powiedział Andrzej Krzysztofiak, Burmistrz Kwidzyna.

Miasteczko wyścigu w Kwidzynie powstanie na Placu Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie imponującej gotyckiej katedry. Tradycyjnie uczestnicy mogą wybrać jeden z trzech dystansów: Mini (42km), Medio (65 km), Grand Fondo (88 km). Trasa maratonu prowadzi głównie drogami leśnymi, choć na niektórych fragmentach zdarzają się odcinki asfaltowe, szutrowe, czy polne. Trasa jest niezwykle malownicza i miejscami trudna technicznie. Po starcie zawodnicy pokonają 10-kilometrowy dojazd do rundy, która liczy ok. 23 kilometrów. Startujący na dystansie Mini pokonają ją raz, Medio – dwa razy, a Grand Fondo trzy razy. Finisz na Placu Jana Pawła II. Oprócz kolarskiej rywalizacji w Kwidzynie odbędzie się także Parada Rodzinna z udziałem najmłodszych miłośników rowerów. Dzieci i ich rodzice będą mieli do pokonania 9-kilometrowy odcinek ze startem i metą przy katedrze.

– Zawody w Kwidzynie to stały punkt programu maratonów. Jesteśmy tu od lat i za każdym razem możemy liczyć na wspaniałe przyjęcie i ogromne zaangażowanie. Kwidzyn jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym i kolarskim. Są tu przepiękne zabytki i świetne trasy. Cieszymy się bardzo, bo w tym maratonie bierze udział wielu mieszkańców Kwidzyna. To pokazuje, że kwidzynianie bardzo polubili jazdę na rowerze – powiedział Czesław Lang, Dyrektor Generalny Lang Team.

Wszelkie szczegóły dotyczące trasy i zapisów znajdują się na stronie langteammaratony.pl. Tam również można dokonywać zapisów internetowych. Chętni będą mogli zgłosić się także w Biurze Zawodów w piątek 27 września (16-19) oraz w sobotę 28 września (8-10.30).