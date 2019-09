Polski piłkarz może liczyć na wsparcie pięknej partnerki. Dla niego zamieniła Białystok na Florencję

Agnieszka Abramczyk jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się zdjęciami z podróży. Od czasu do czasu publikuje również fotografie, na których pozuje ze swoim partnerem, Bartłomiejem Drągowskim. Pochodzący z Białegostoku zawodnik występuje we włoskiej Fiorentinie. 22-letni bramkarz ma na swoim koncie także grę w Jagiellonii Białystok, która stała się dla niego przepustką do wielkiego świata zagranicznej piłki.

Drągowski jest znany także fanom polskiej reprezentacji. Grał na kilku szczeblach kadry, zaczynając od występów w drużynie U-17. Później stawał między słupkami w meczach kadry U-19, grając m.in. w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Jego dobre występy zaowocowały powołaniami do kadry seniorskiej, gdzie jednak nie udało mu się jeszcze zadebiutować. 22-latek nie pojawił się także na mistrzostwach Europy do lat 21, gdzie miał pełnić funkcję drugiego bramkarza. Chociaż oficjalnym powodem jego nieobecności była kontuzja, to nieoficjalnie spekulowano, że zawodnik Fiorentiny nie mógł pogodzić się z decyzją Czesława Michniewicza, który w roli pierwszego bramkarza widział Kamila Grabarę.

Czytaj także:

Polscy siatkarze i ich samochody. Auta są tak dobre, jak i gra