Już dziś siatkarze walczą o finał Mistrzostw Europy. Gdzie oglądać mecz?

Do tej pory podopieczni Vitala Heynena spisują się na ME fenomenalnie. Jedyną reprezentacją, która "urwała" nam seta była Estonia - pozostałe mecze zakończyły się zwycięstwem naszych siatkarzy 3:0. O finał Mistrzostw Europy reprezentacja Polski będzie walczyć z jednym z gospodarzy turnieju - Słowenią. To właśnie ta drużyna w 2015 i 2017 roku pozbawiła biało-czerwonych szans na dalszą grę w ME. W ćwierćfinale tegorocznego turnieju podopieczni Tuomasa Sammelvuo sprawili ogromną niespodziankę - wyeliminowali z gry o medale jednego z pretendentów do tytułu - Rosjan.

Mecz półfinałowy Polska-Słowenia zostanie rozegrany w czwartek 26 września o godzinie 20:30 w Lublanie. Dla biało-czerwonych była to czwarta zmiana lokalizacji podczas ponad dwutygodniowego turnieju. Podopieczni Vitala Heynena meldowali się już w Amsterdamie, Rotterdamie i Apeldoorn. Podczas podróży do stolicy Słowenii pojawiły się spore problemy - okazało się, że wylot samolotu linii lotniczych Adria Airways został odwołany z powodu strajku, a nasi siatkarze muszą znaleźć inny sposób na dotarcie do celu. W związku z zaistniałą sytuacją premier Mateusz Morawiecki zadeklarował wysłanie po naszych reprezentantów rządowego samolotu.

W drugim półfinale zmierzą się reprezentacje Francji oraz Serbii.

ME Polska-Słowenia - gdzie oglądać mecz?

Wszystkie mecze reprezentacji Polski są transmitowane na Polsacie Sport oraz na ogólnodostępnym kanale Super Polsat. Półfinał Polska-Słowenia będzie można oglądać także w głównym kanale Polsatu oraz w Telewizji Polskiej w TVP1. Online spotkania można oglądać w serwisie IPLA. Za darmo online mecze Polaków można oglądać na stronie sport.tvp.pl.

