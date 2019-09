Zawodniczka MMA zmarła na tętniaka mózgu. Osierociła dwóch synów

„Walka się skończyła. Nigdy nie przestałaś walczyć, a my nigdy z ciebie nie zrezygnowaliśmy. Ale co innego było ci pisane” – napisał na Facebooku jej trener JT Tilley. – „Zawsze byłem z ciebie taki dumny, Kate. Zrobiliśmy to. Byłem zaszczycony, że mogłem żyć twoim snem razem z tobą. Nie zamieniłbym tego na nic. Będzie mi cię brakować” – dodał.

20 września w portalu gofundme.com rozpoczęła się zbiórka na leczenie zawodniczki. Przez kilka dni, to własnie tam znaleźć można było informacje opisujące jej walkę z chorobą. Zbiórki nie zamknięto wraz ze śmiercią Collins, ale zmieniono jej cel – fundusze zostaną przekazane na pomoc jej rodzinie.

„25 września Katy spokojnie opuściła Ziemię. Pozostawia wielu bliskich, rodzinę i przyjaciół, którzy tak bardzo o nią dbają. Katy pozostawia dwóch młodych synów, którzy będą mieli trudności ze zrozumieniem jej śmierci, podobnie jak wielu z nas” – napisano na stronie zbiórki. – „Katy była młoda, silna, pełna życia i miłości. Jej rodzina będzie potrzebować wszelkiej możliwej pomocy przy pogrzebie” – dodano.

Fanom MMA amerykańska zawodniczka była znana pod pseudonimem „Czerwony Smok”. W latach 2011-2015 walczyła amatorsko. Jej zawodowa kariera trwała zaledwie 3 lata, od 2015 do 2018 roku. W tym czasie walczyła w federacjach Bellator, RFA, LFA i Invicta. Miała bilnas 7 zwycięstw i 5 porażek. Zrezygnowała po tym, jak przegrała 3 razy z rzędu.

