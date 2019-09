To one dopingują naszych zawodników. Oto partnerki polskich siatkarzy

Większość naszych siatkarzy ma konta w mediach społecznościowych, gdzie zawodnicy dzielą się swoim życiem prywatnym. Dzięki temu fani sportu wiedzą, kim są partnerki podopiecznych Vitala Heynena. Niektóre z pań bardzo mocno podzielają pasję swoich ukochanych. I tak dziewczyną Aleksandra Śliwki jest Jagoda Gruszczyńśka, która zawodowo uprawia siatkówkę plażową.

Półfinał ze Słowenią

Do tej pory podopieczni Vitala Heynena spisują się na ME fenomenalnie. Jedyną reprezentacją, która "urwała" nam seta była Estonia - pozostałe mecze zakończyły się zwycięstwem naszych siatkarzy 3:0. O finał Mistrzostw Europy reprezentacja Polski będzie walczyć z jednym z gospodarzy turnieju - Słowenią. To właśnie ta drużyna w 2015 i 2017 roku pozbawiła biało-czerwonych szans na dalszą grę w ME. W ćwierćfinale tegorocznego turnieju podopieczni Tuomasa Sammelvuo sprawili ogromną niespodziankę - wyeliminowali z gry o medale jednego z pretendentów do tytułu - Rosjan.

Mecz półfinałowy Polska-Słowenia zostanie rozegrany w czwartek 26 września o godzinie 20:30 w Lublanie. Dla biało-czerwonych była to czwarta zmiana lokalizacji podczas ponad dwutygodniowego turnieju. Podopieczni Vitala Heynena meldowali się już w Amsterdamie, Rotterdamie i Apeldoorn. Podczas podróży do stolicy Słowenii pojawiły się spore problemy - okazało się, że wylot samolotu linii lotniczych Adria Airways został odwołany z powodu strajku, a nasi siatkarze muszą znaleźć inny sposób na dotarcie do celu. W związku z zaistniałą sytuacją premier Mateusz Morawiecki zadeklarował wysłanie po naszych reprezentantów rządowego samolotu. W drugim półfinale zmierzą się reprezentacje Francji oraz Serbii.

ME Polska-Słowenia - gdzie oglądać mecz?

Wszystkie mecze reprezentacji Polski są transmitowane na Polsacie Sport oraz na ogólnodostępnym kanale Super Polsat. Półfinał Polska-Słowenia będzie można oglądać także w głównym kanale Polsatu oraz w Telewizji Polskiej w TVP1. Online spotkania można oglądać w serwisie IPLA. Za darmo online mecze Polaków można oglądać na stronie sport.tvp.pl.