Kurek wraca do reprezentacji! Vital Heynen ogłosił skład kadry na Puchar Świata

Jeszcze nie skończyły się emocje związane z Mistrzostwami Europy, polscy siatkarze już przygotowują się do kolejnego turnieju - Pucharu Świata. Vital Heynen ogłosił nazwiska zawodników, którzy polecą do Japonii. W pierwszej grupie znaleźli się kadrowicze nie biorący udziału w ME. Fanów siatkówki z pewnością ucieszy powrót do reprezentacji Bartosza Kurka.

Puchar Świata – skład polskiej reprezentacji

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Rafał Szymura

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Rafał Szymura Środkowi : Norbert Huber, Bartłomiej Lemański, Michał Szalacha

: Norbert Huber, Bartłomiej Lemański, Michał Szalacha Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak

Kolejna grupa dwunastu zawodników wyleci do Japonii tuż po zakończeniu mistrzostw Starego Kontynentu. Z gry zrezygnowali jedynie środkowy Piotr Nowakowski i atakujący Dawid Konarski. W kadrze znaleźli się:

Przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Karol Kłos

Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Karol Kłos Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Marcin Komenda

Fabian Drzyzga, Marcin Komenda Atakujący: Maciej Muzaj

Maciej Muzaj Libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski

Do tegorocznego Pucharu Świata zgodnie z decyzją FIVB można było zgłosić aż 25 zawodników. Ostateczną meczową „czternastkę” trenerzy będą mogli podać dopiero na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Jak informuje PZPS, trener Vital Heynen będzie rotował składem, a w trakcie turnieju część kadrowiczów będzie wracać do kraju.

Puchar Świata – kto zagra w turnieju?

Puchar Świata 2019 rozegrany zostanie w dniach 1-15 października. W turnieju wystartuje 12 zespołów: Japonia, Polska, Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Rosja, Iran, Australia, Egipt i Tunezja. W tym roku rozgrywki nie są premiowane awansem na igrzyska olimpijskie.

Puchar Świata – terminarz, kiedy mecze Polaków?

1 października (wtorek), 7:00 Polska – Tunezja

2 października (środa), 11:20 Polska – Japonia

4 października (piątek), 7:00 Polska – USA

5 października (sobota), 4:30 Polska – Argentyna

6 października (niedziela), 4:30 Polska – Włochy

9 października (środa), 7:00 Polska – Rosja

10 października (czwartek), 4:30 Polska – Egipt

11 października (piątek), 4:30 Polska – Australia

13 października (niedziela), 7:00 Polska – Brazylia

14 października (poniedziałek), 4:30 Polska – Kanada

15 października (wtorek), 4.30 Polska – Iran

