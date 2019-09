Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią. Kibice odpowiedzieli memami

To nie był łatwy mecz. Słoweńcy mieli po swojej stronie żywiołową publiczność, która skutecznie dekoncentrowała polskich siatkarzy. Dużo kontrowersji wzbudzali także sędziowie, którzy w jednej z akcji nie doliczyli się czterech odbić po stronie gospodarzy. Stało się to w kluczowym momencie pierwszego seta, kiedy to podopieczni Vitala Heynena mieli szansę na odskoczenie rywalom i wygranie pierwszej partii. Tak się jednak nie stało, a Polacy ostatecznie musieli uznać wyższość rywala, który po wygranej 3:1 zagra w finale turnieju.

Niska skuteczność, kibice pomogli Słoweńcom

Przed rozpoczęciem półfinałowego spotkania za faworytów byli uznawani Polacy – w dotychczasowych meczach na ME jedyną reprezentacją, która "urwała" nam seta była Estonia – pozostałe mecze zakończyły się zwycięstwem naszych siatkarzy 3:0. Słoweńska kadra narodowa plasuje się obecnie na 17. miejscu w światowym rankingu FIVB oraz na 8. w europejskim zestawieniu drużyn federacji CEV. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo sprawili ogromną niespodziankę w ćwierćfinale – wyeliminowali z gry o medale jednego z pretendentów do tytułu – Rosjan. Biało-czerwoni mieli ze Słowenią pewne rachunki do wyrównania. W 2015 i 2017 to właśnie ta drużyna pozbawiła naszą reprezentację szans na dalszą grę w ME. I tym razem Słowenia okazała się bardzo trudnym rywalem.

