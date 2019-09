Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Kiedy startują Polacy?

Na kilka dni Doha stanie się światowym centrum lekkoatletycznych zmagań. Do stolicy Kataru przyjechali najlepsi zawodnicy na świecie, którzy powalczą i medale. Program mistrzostw ułożono tak, by umożliwić sportowcom start w komfortowych warunkach, ponieważ temperatura na zewnątrz oscyluje w tych dniach wokół 40 stopni. W przeciwieństwie do wielu mistrzostw tej rangi, organizatorzy nie przewidzieli sesji porannych. Eliminacje oraz finały będą rozpoczynały się najwcześniej o godzinie 16 czasu lokalnego, a walka o medale będzie odbywała się na klimatyzowanym stadionie.

Do Kataru nie poleciała Anita Włodarczyk, która dochodzi do siebie po kontuzji, spokojnie przygotowując się do igrzysk olimpijskich w Tokio. Na bieżni nie zobaczymy także Sofii Ennaoui, która po przeszkoleniu wojskowym zaczęła uskarżać się na problemy zdrowotne. Szanse medalowe wiążą się kolei ze startami Pawła Fajdka, Wojciecha Nowickiego, Pawła Wojciechowskiego, Piotra Lisieckiego, Marcina Lewandowskiego, Adama Kszczota, Michała Haratyka czy Konrada Bukowieckiego. Apetyt na miejsce na podium mają także nasze reprezentantki startujące w sztafecie 4x400 metrów.

Terminarz mistrzostw świata. Kiedy startują Polacy?

piątek (27 września)

15.40 - młot kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Joanna Fiodorow, Malwina Kopron)

16.10 - 800 m kobiet, eliminacje (Anna Sabat)

17.10 - młot kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Fiodorow, Kopron)

17.40 - skok wzwyż kobiet, eliminacje (Kamila Lićwinko)

17.55 - 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje (Aneta Konieczek)

19.35 - 400 m ppł mężczyzn, eliminacje (Patryk Dobek)

sobota (28 września)

15.15 - dysk mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Piotr Małachowski, Bartłomiej Stój, Robert Urbanek)

15.30 - 100 m kobiet, eliminacje (Ewa Swoboda)

16.15 - 800 m mężczyzn, eliminacje (Adam Kszczot)

16.30 - tyczka mężczyzn, eliminacje (Piotr Lisek, Robert Sobera, Paweł Wojciechowski)

16.45 - dysk mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Małachowski, Stój, Urbanek) 1

7.05 - 400 m ppł mężczyzn, półfinały (ew. Dobek)

18.15 - 800 m kobiet, półfinały (ew. Sabat)

18.25 - młot kobiet, FINAŁ (ew. Fiodorow, Kopron)

19.00 - 4x400 mieszana, eliminacje (Polska - skład będzie znany w dzień zawodów)

22.30 - 50 km chód mężczyzn, FINAŁ (Rafał Augustyn, Artur Brzozowski, Rafał Sikora)

niedziela (29 września)

20.20 - 100 m kobiet, półfinały (ew. Swoboda)

20.45 - trójskok mężczyzn, FINAŁ 20.55 - 800 m mężczyzn, półfinały (ew. Kszczot)

21.35 - 4x400 m mieszana, FINAŁ (ew. Polska)

22.20 - 100 m kobiet, FINAŁ (ew. Swoboda)

22.30 - 20 km chód kobiet, FINAŁ (Katarzyna Zdziebło)

poniedziałek (30 września)

15.30 - oszczep kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Maria Andrejczyk) 1

6.05 - 200 m kobiet, eliminacje

17.00 - oszczep kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Andrejczyk)

17.20 - 400 m kobiet, eliminacje (Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic)

19.05 - 110 m ppł mężczyzn, eliminacje (Damian Czykier)

19.30 - skok wzwyż kobiet, FINAŁ (ew. Lićwinko)

20.15 - dysk mężczyzn, FINAŁ (ew. Małachowski, Stój, Urbanek)

20.50 - 3000 m z przeszkodami kobiet, FINAŁ (ew. Konieczek)

21.10 - 800 m kobiet, FINAŁ (ew. Sabat)

21.40 - 400 m ppł mężczyzn, FINAŁ (ew. Dobek)

wtorek (1 października)

15.30 - młot mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki)

16.30 - 400 m ppł kobiet, eliminacje (Joanna Linkiewicz)

17.00 - młot mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Fajdek, Nowicki)

17.15 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, eliminacje (Krystian Zalewski)

19.05 - tyczka mężczyzn, FINAŁ (ew. Lisek, Sobera, Wojciechowski)

19.50 - 400 m kobiet, półfinały (ew. Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic)

20.20 - oszczep kobiet, FINAŁ (ew. Andrejczyk)

21.10 - 800 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Kszczot)

środa (2 października)

15.35 - 100 m, dziesięciobój (Paweł Wiesiołek)

15.45 - kula kobiet, eliminacje (Paulina Guba, Klaudia Kardasz)

16.05 - 100 m ppł, siedmiobój

16.30 - w dal, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

17.00 - dysk kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Daria Zabawska)

17.50 - kula, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

18.25 - dysk kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Zabawska)

19.05 - 110 m ppł mężczyzn, półfinały (ew. Czykier)

19.40 - wzwyż, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

20.05 - 400 m ppł kobiet, półfinały (ew. Linkiewicz)

20.40 - młot mężczyzn, FINAŁ (ew. Fajdek, Nowicki)

20.50 - 200 m, siedmiobój 21.35 - 200 m kobiet, FINAŁ

22.00 - 110 m ppł mężczyzn, FINAŁ (ew. Czykier)

22.15 - 400 m, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

czwartek (3 października)

16.30 - dysk, grupa A, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

17.35 - dysk, grupa B, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

18.05 - tyczka, grupa A, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

18.20 - kula mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Jakub Szyszkowski)

19.05 - tyczka, grupa B, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

19.40 - kula mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Bukowiecki, Haratyk, Szyszkowski)

21.00 - 1500 m mężczyzn, eliminacje (Marcin Lewandowski)

21.05 - oszczep, grupa A, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

21.35 - kula kobiet, FINAŁ (ew. Guba, Kardasz)

22.10 - oszczep, grupa B, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

22.50 - 400 m kobiet, FINAŁ (ew. Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic)

23.25 - 1500 m, dziesięciobój, FINAŁ (ew. Wiesiołek)

piątek (4 października)

19.05 - 1500 m mężczyzn, półfinały (ew. Lewandowski)

20.00 - dysk kobiet, FINAŁ (ew. Zabawska)

20.30 - 400 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Linkiewicz)

20.45 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, FINAŁ (ew. Zalewski)

22.30 - 20 km chód mężczyzn, FINAŁ (Dawid Tomala)

sobota (5 października)

15.30 - oszczep mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Marcin Krukowski)

16.15 - 100 m ppł kobiet, eliminacje (Karolina Kołeczek)

17.00 - oszczep mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Krukowski)

18.55 - 4x400 m kobiet, eliminacje (Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic, Aleksandra Gaworska, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik)

19.05 - kula mężczyzn, FINAŁ (ew. Bukowiecki, Haratyk, Szyszkowski)

niedziela (6 października)

18.02 - 100 m ppł kobiet, półfinały (ew. Kołeczek)

18.40 - 1500 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Lewandowski)

18.55 - oszczep mężczyzn, FINAŁ (ew. Krukowski)

19.50 - 100 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Kołeczek)

20.15 - 4x400 m kobiet, FINAŁ (ew. Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic, Gaworska, Wyciszkiewicz, Hołub-Kowalik)