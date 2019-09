Puchar Świata 2019. Sprawdź, kiedy zagrają polscy siatkarze

Jeszcze nie opadły emocje po Mistrzostwach Świata, a już szykuje się kolejny turniej. We wtorek 1 października w Japonii rozpocznie się Puchar Świata. Siatkarzy będą gościć trzy japońskie miasta: Fukuoka, Hiroshima oraz Nagano. Do tegorocznego Pucharu Świata zgodnie z decyzją FIVB można było zgłosić aż 25 zawodników. Ostateczną meczową „czternastkę” trenerzy będą mogli podać dopiero na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Jak informuje PZPS, trener Vital Heynen będzie rotował składem, a w trakcie turnieju część kadrowiczów będzie wracać do kraju. W pierwszej grupie znaleźli się kadrowicze nie biorący udziału w ME. Fanów siatkówki z pewnością ucieszy powrót do reprezentacji Bartosza Kurka.

Puchar Świata – kto zagra w turnieju?

Puchar Świata 2019 rozegrany zostanie w dniach 1-15 października. W turnieju wystartuje 12 zespołów: Japonia, Polska, Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Rosja, Iran, Australia, Egipt i Tunezja. W tym roku rozgrywki nie są premiowane awansem na igrzyska olimpijskie. Drużyny będą rywalizować systemem „każdy z każdym”. Każda z reprezentacji rozegra po 11 spotkań, a w całym turnieju zobaczymy łącznie aż 66 meczów.

Puchar Świata – terminarz, kiedy mecze Polaków?

1 października (wtorek), 9:00 Polska – Tunezja

2 października (środa), 12:20 Polska – Japonia

4 października (piątek), 8:00 Polska – USA

5 października (sobota), 5:30 Polska – Argentyna

6 października (niedziela), 5:30 Polska – Włochy

9 października (środa), 8:00 Polska – Rosja

10 października (czwartek), 5:30 Polska – Egipt

11 października (piątek), 5:30 Polska – Australia

13 października (niedziela), 8:00 Polska – Brazylia

14 października (poniedziałek), 5:30 Polska – Kanada

15 października (wtorek), 5.30 Polska – Iran

Puchar Świata – gdzie oglądać mecze?

Wszystkie mecze Polaków będą pokazywać TVP Sport oraz Polsat Sport. Rywalizację naszych siatkarzy będzie można oglądać także w internecie na sport.tvp.pl oraz ipla.tv.