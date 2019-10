Polskie lekkoatletki oburzone na organizatorów MŚ. „Wszystko mi widać, na przykład pupę”

Uwagę biegaczek zwróciły kamery zainstalowane w blokach startowych. Organizatorzy tłumaczyli, że stosując takie rozwiązanie chcieli jak najlepiej „uchwycić dramaturgię” i dać widzom wgląd w emocje, jakie towarzyszą zawodnikom ruszającym do biegu. Problem w tym, że w wielu przypadkach zamiast ukazywać mimikę twarzy sportowców, kamery kierowały się także na krocze biegaczy i biegaczek. – Jak chodzimy koło bloków, to się schylamy, różne rzeczy robimy i ja ciągle myślałam o tym, że wszystko mi widać, na przykład pupę. No jak się skupić w takich warunkach? To jest szokujące – powiedziała Ewa Swoboda w rozmowie ze Sport.pl.

„Naruszenie intymnej strony”

Nasza sprinterka nie jest odosobniona. – Widziałam te ujęcia na telebimach i były one bardzo niekorzystne dla każdego. Nawet dla najpiękniejszych kobiet. Poza tym to są bardzo intymne ujęcia To jest tak, jakby ktoś włożył między nogi kamerę. Nie jest to fajne – stwierdziła Iga Baumgart-Witan cytowana przez Onet. W podobnym tonie wypowiedziała się jej koleżanka ze sztafety 4x400 m, Justyna Święty-Ersetic. – Każdy w takiej sytuacji może poczuć się skrępowany, bo to jest już naruszenie intymnej strony. Mam nadzieję, że czegoś takiego już nie będzie – podkreśliła indywidualna mistrzyni Europy z 2018 roku.

Sprawą zajęła się Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna (IAAF), ponieważ protest złożyło kilka federacji, w tym niemiecka, która później przekazała ustalenia z rozmów z IAAF. „Sygnały z kamer w blokach będą wyświetlane z boku w mniejszym ekranie, ale tak, że nie będzie nic rozpoznawalne. Dopiero wtedy, kiedy lekkoatleci zajmą pozycję w bloku będzie większa ekspozycja obrazu” – przekazano w komunikacie.

Terminarz mistrzostw świata. Kiedy startują Polacy?

wtorek (1 października)

15.30 – młot mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki)

16.30 – 400 m ppł kobiet, eliminacje (Joanna Linkiewicz)

17.00 – młot mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Fajdek, Nowicki)

17.15 – 3000 m z przeszkodami mężczyzn, eliminacje (Krystian Zalewski)

19.05 – tyczka mężczyzn, FINAŁ (ew. Lisek, Sobera, Wojciechowski)

19.50 – 400 m kobiet, półfinały (ew. Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic)

środa (2 października)

15.35 – 100 m, dziesięciobój (Paweł Wiesiołek)

15.45 – kula kobiet, eliminacje (Paulina Guba, Klaudia Kardasz)

16.05 – 100 m ppł, siedmiobój

16.30 – w dal, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

17.00 – dysk kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Daria Zabawska)

17.50 – kula, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

18.25 – dysk kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Zabawska)

19.05 – 110 m ppł mężczyzn, półfinały (ew. Czykier)

19.40 – wzwyż, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

20.05 – 400 m ppł kobiet, półfinały (ew. Linkiewicz)

20.40 – młot mężczyzn, FINAŁ (ew. Fajdek, Nowicki)

20.50 – 200 m, siedmiobój

21.35 – 200 m kobiet, FINAŁ

22.00 – 110 m ppł mężczyzn, FINAŁ (ew. Czykier)

22.15 – 400 m, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

czwartek (3 października)

16.30 – dysk, grupa A, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

17.35 – dysk, grupa B, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

18.05 – tyczka, grupa A, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

18.20 – kula mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Jakub Szyszkowski)

19.05 – tyczka, grupa B, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

19.40 – kula mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Bukowiecki, Haratyk, Szyszkowski)

21.00 – 1500 m mężczyzn, eliminacje (Marcin Lewandowski)

21.05 – oszczep, grupa A, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

21.35 – kula kobiet, FINAŁ (ew. Guba, Kardasz)

22.10 – oszczep, grupa B, dziesięciobój (ew. Wiesiołek)

22.50 – 400 m kobiet, FINAŁ (ew. Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic)

23.25 – 1500 m, dziesięciobój, FINAŁ (ew. Wiesiołek)

piątek (4 października)

19.05 – 1500 m mężczyzn, półfinały (ew. Lewandowski)

20.00 – dysk kobiet, FINAŁ (ew. Zabawska)

20.30 – 400 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Linkiewicz)

20.45 – 3000 m z przeszkodami mężczyzn, FINAŁ (ew. Zalewski)

22.30 – 20 km chód mężczyzn, FINAŁ (Dawid Tomala)

sobota (5 października)

15.30 – oszczep mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Marcin Krukowski)

16.15 – 100 m ppł kobiet, eliminacje (Karolina Kołeczek)

17.00 – oszczep mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Krukowski)

18.55 – 4x400 m kobiet, eliminacje (Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic, Aleksandra Gaworska, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik)

19.05 – kula mężczyzn, FINAŁ (ew. Bukowiecki, Haratyk, Szyszkowski)

niedziela (6 października)

18.02 – 100 m ppł kobiet, półfinały (ew. Kołeczek)

18.40 – 1500 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Lewandowski)

18.55 – oszczep mężczyzn, FINAŁ (ew. Krukowski)

19.50 – 100 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Kołeczek)

20.15 – 4x400 m kobiet, FINAŁ (ew. Baumgart-Witan, Kiełbasińska, Święty-Ersetic, Gaworska, Wyciszkiewicz, Hołub-Kowalik)