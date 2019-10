Siatkarze wracają do gry! Imponująca wygrana z Tunezją na start PŚ

Po mistrzostwach Europy, z których Polacy przywieźli brązowy medal, przyszedł czas na rywalizację w Pucharze Świata. Biało-czerwoni pojechali do Japonii w rezerwowym składzie, ponieważ Vital Heynen dał odpocząć zawodnikom, którzy jeszcze kilka dni temu rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Do kadry wrócił za to Bartosz Kurek, który jest niekwestionowanym liderem reprezentacji startującej w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Rywale postraszyli w drugim secie

Pierwszym rywalem aktualnych mistrzów świata była Tunezja. Polacy przystępowali do meczu jako zdecydowany faworyt, co potwierdzili już w pierwszym secie. Przez cały czas trzymali Tunezyjczyków na dystans, zdobywając punkty zarówno bezpośrednio z zagrywki, jak i w skutecznych atakach. Partia zakończyła się wynikiem 25:16 dla biało-czerwonych, a po naszej stronie punktowali przede wszystkim Bartłomiej Lemański, Bartosz Kwolek i Łukasz Kaczmarek.

Początek drugiej partii należał do Tunezyjczyków, którzy wypracowali czteropunktową przewagę. Polacy przez większość seta nie byli w stanie odrobić strat, a rywale nie ułatwiali nam zadania swoją skutecznością w ataku. Końcówka seta była nerwowa, ponieważ ekipy rywalizowały „punkt za punkt”. Ostatecznie to biało-czerwoni okazali się mocniejsi, wygrywając do 23.

Przegrana w drugim secie podcięła skrzydła Tunezyjczykom. Wprawdzie jeszcze na początku trzeciej partii byli w stanie nawiązać wyrównaną walkę z Polakami, ale biało-czerwoni szybko „odskoczyli” prowadząc przy zejściu na drugą przerwę techniczną 16:8. Bezpiecznej przewagi nie wypuścili do końca spotkania, a rywale nie radzili sobie z naszymi zagrywkami oraz akcjami z kontry. Dobrze spisywał się także blok, dzięki czemu biało-czerwoni punktowali w niemal każdym elemencie gry. Set zakończył się wynikiem 25:12 dla Polaków, którzy tym samym pokonali Tunezję 3:0.

Puchar Świata – kto gra w turnieju?

Puchar Świata 2019 rozgrywany jest w dniach 1-15 października. W turnieju startuje 12 zespołów: Japonia, Polska, Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Rosja, Iran, Australia, Egipt i Tunezja. W tym roku rozgrywki nie są premiowane awansem na igrzyska olimpijskie. Drużyny będą rywalizować systemem „każdy z każdym”. Każda z reprezentacji rozegra po 11 spotkań, a w całym turnieju zobaczymy łącznie aż 66 meczów.

Puchar Świata – terminarz, kiedy mecze Polaków?

2 października (środa), 12:20 Polska – Japonia

4 października (piątek), 8:00 Polska – USA

5 października (sobota), 5:30 Polska – Argentyna

6 października (niedziela), 5:30 Polska – Włochy

9 października (środa), 8:00 Polska – Rosja

10 października (czwartek), 5:30 Polska – Egipt

11 października (piątek), 5:30 Polska – Australia

13 października (niedziela), 8:00 Polska – Brazylia

14 października (poniedziałek), 5:30 Polska – Kanada

15 października (wtorek), 5.30 Polska – Iran

Puchar Świata – gdzie oglądać mecze?

Wszystkie mecze Polaków będą pokazywać TVP Sport oraz Polsat Sport. Rywalizację naszych siatkarzy będzie można oglądać także w internecie na sport.tvp.pl oraz ipla.tv.

