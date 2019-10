Kibice krzyczeli, by pokazała piersi. Zaskakująca reakcja dziennikarki

Napoli, w którym występują Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, podejmowało na własnym stadionie Brescię. O niedzielnym meczu w ramach ligi włoskiej stało się głośno już po ostatnim gwizdku arbitra, kiedy to w mediach społecznościowych zaczął krążyć filmik z udziałem Diletty Leotty. Widać na nim, jak włoska prezenterka w towarzystwie kilku osób opuszcza stadion. Kibice Napoli najwyraźniej nabrali odwagi po wygranej ich ulubieńców i zaczęli krzyczeć do dziennikarki, by ta „zdjęła koszulkę” i pokazała im piersi. Leotta zamiast iść szybciej czy ignorować sympatyków piłki, najpierw pogroziła im palcem, a później skierowała kciuk do dołu, by wyrazić swoją dezaprobatę. 27-latka, która aktualnie pracuje dla stacji DAZN Italia, swoim zachowaniem zyskała nowych fanów, którzy są pod wrażeniem opanowania prezenterki.

Ukończyła studia prawnicze

27-latka aktywnie prowadzi profil na Instagramie, gdzie ma już 4,7 mln obserwujących. Jest rozpoznawalna jednak dzięki pracy w telewizji. Leotta wprawdzie ukończyła studia prawnicze, ale równolegle pracowała nad dykcją oraz szlifowała umiejętności aktorskie. Dzięki temu udało jej się dostać pracę w Sky Sport, gdzie prezentowała relacje z meczów Serie B, czyli drugiej ligi włoskiej. Pracowała również jako pogodynka.